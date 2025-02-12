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СМИ сообщили о «барометрическом ударе» по России

SHOT: Центральная Россия попала под барометрический удар.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В России возросло количество вызовов скорой помощи из-за резких скачков атмосферного давления, сообщил Telegram-канал SHOT.

«Центральная Россия попала под “барометрический удар” — по данным SHOT, из-за резких скачков атмосферного давления увеличилось число вызовов скорой помощи», — говорится в тексте.

Отмечается, что люди жалуются на сильнейшую головную боль, кровотечение из носа, вялость, нехватку сил и потерю сознания.

Специалисты Гидрометцентра связывают высокое давление с азиатским антициклоном.