Народные приметы на 13 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день не рекомендовалось играть с огнем, чтобы впоследствии не оказаться в бедности и одиночестве. Не советовалось и разжигать ссоры с родными и близкими, чтобы не порвать с ними отношения навсегда. Не поощрялась трата денег, вдруг найденных на улице, на себя — отдать их нуждающимся значило бы разбогатеть в будущем.