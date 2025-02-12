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Народные приметы на 13 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Жители Руси сильно верили в приметы. Отцы спешили передать их детям. Таким образом множество поверий перекочевало в наше время. Предлагаем ознакомиться с приметами на 13 февраля.

Авторы и эксперты
Айгуль Сабитова
Автор Погода Mail
Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash.com

Народный календарь именует этот день как Никиты-пожарника. Наши предки ожидали от 13 февраля благостной атмосферы для духовного ощущения.

Приметы погоды 13 февраля

Начнем погружение в поверия на Руси с народных примет на 13 февраля в 2025 году о погоде.

  • Пение птиц на морозном воздухе возле дома знаменовало прибытие сырой погоды.
  • Если дрова были сухие, но плохо горели и застилали дымом жилье, значит, скоро должна была прийти оттепель.
  • Красный огонь в печи знаменовал близкие холода, белый — тепло.
  • Если на солнце видны круги — жди богатый урожай.
  • Птицы собирают пух — к лютой стуже.
  • Млечный путь на небе полон звезд и светел — к хорошей погоде, тусклый говорил о том, что грядет ненастье.

Что нужно делать 13 февраля

Традиционным действием в этот день считалось принятие холодной ванны — очищение души и тела. Также люди на Руси 13 февраля старались много читать, внимать бережным советам родственников и заниматься уборкой.

В деревнях в этот день отгоняли нечистую силу, способную навлечь пожары, с коньков крыш домов. Для этого предки читали заговоры и трижды обходили по часовой стрелке жилье. Также на дверях и окнах рисовали кресты, клали под порог топор, прятали веники и метлы, а на подоконник клали чертополох.

13 февраля заговаривали печь, чтобы огонь раздувался, но не смог спалить дом. Говорилось, что если в этот день начался пожар, то на семье есть порча. Также читали молитвы от пожаров и молний.

Что запрещено делать 13 февраля

В этот день не рекомендовалось играть с огнем, чтобы впоследствии не оказаться в бедности и одиночестве. Не советовалось и разжигать ссоры с родными и близкими, чтобы не порвать с ними отношения навсегда. Не поощрялась трата денег, вдруг найденных на улице, на себя — отдать их нуждающимся значило бы разбогатеть в будущем.

Также нельзя было ссориться, кричать, скандалить и оскорблять кого-либо. К слову, существует простой способ перевести конфликт в мирное русло. Речь идет о правиле 5 секунд. Оно очень простое: перед тем, как отреагировать в напряженный момент, возьмите маленькую паузу. Эта техника помогает сохранить отношения (как романтические, так и любые другие).

Также не разрешалось произносить бранные слова, чтобы не привлечь в жизнь беду. Кроме того, рекомендовалось не покидать жилье без крайней необходимости, чтобы не притянуть к себе болезни.