Народные приметы на 13 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Народный календарь именует этот день как Никиты-пожарника. Наши предки ожидали от 13 февраля благостной атмосферы для духовного ощущения.
Приметы погоды 13 февраля
Начнем погружение в поверия на Руси с народных примет на 13 февраля в 2025 году о погоде.
- Пение птиц на морозном воздухе возле дома знаменовало прибытие сырой погоды.
- Если дрова были сухие, но плохо горели и застилали дымом жилье, значит, скоро должна была прийти оттепель.
- Красный огонь в печи знаменовал близкие холода, белый — тепло.
- Если на солнце видны круги — жди богатый урожай.
- Птицы собирают пух — к лютой стуже.
- Млечный путь на небе полон звезд и светел — к хорошей погоде, тусклый говорил о том, что грядет ненастье.
Что нужно делать 13 февраля
Традиционным действием в этот день считалось принятие холодной ванны — очищение души и тела. Также люди на Руси 13 февраля старались много читать, внимать бережным советам родственников и заниматься уборкой.
В деревнях в этот день отгоняли нечистую силу, способную навлечь пожары, с коньков крыш домов. Для этого предки читали заговоры и трижды обходили по часовой стрелке жилье. Также на дверях и окнах рисовали кресты, клали под порог топор, прятали веники и метлы, а на подоконник клали чертополох.
13 февраля заговаривали печь, чтобы огонь раздувался, но не смог спалить дом. Говорилось, что если в этот день начался пожар, то на семье есть порча. Также читали молитвы от пожаров и молний.
Что запрещено делать 13 февраля
В этот день не рекомендовалось играть с огнем, чтобы впоследствии не оказаться в бедности и одиночестве. Не советовалось и разжигать ссоры с родными и близкими, чтобы не порвать с ними отношения навсегда. Не поощрялась трата денег, вдруг найденных на улице, на себя — отдать их нуждающимся значило бы разбогатеть в будущем.
Также нельзя было ссориться, кричать, скандалить и оскорблять кого-либо. К слову, существует простой способ перевести конфликт в мирное русло. Речь идет о правиле 5 секунд. Оно очень простое: перед тем, как отреагировать в напряженный момент, возьмите маленькую паузу. Эта техника помогает сохранить отношения (как романтические, так и любые другие).
Также не разрешалось произносить бранные слова, чтобы не привлечь в жизнь беду. Кроме того, рекомендовалось не покидать жилье без крайней необходимости, чтобы не притянуть к себе болезни.