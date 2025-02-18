Когда сажать чеснок в 2025 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Купить в магазине ароматное растение не составит труда, но выращенное своими руками всегда кажется вкуснее и полезнее. Для любителей покопаться в огороде и специально для Погоды Mail садовод с 15-летним стажем Мария Громова рассказывает, как и когда сажать чеснок в 2025 году.
Какой бывает чеснок
Огородники выделяют два вида этого луковичного растения — яровой и озимый. Чем один отличается от другого — разберемся ниже.
Яровой чеснок
Культуру высаживают весной, а убирают с грядок в конце лета. Визуально озимый чеснок отличает отсутствие стержня в центре головки с разными по форме мелкими зубчиками по спирали. Такой вид растения хранится в разы дольше собрата, но дарит меньший урожай. Среди популярных сортов озимого чеснока выделяют «викторио», «еленовский», «гулливер», «сочинский 56» и «ершовский».
Озимый чеснок
Культуру высаживают поздней осенью, а убирают с грядок в середине лета. Визуально озимый чеснок отличает стержень в центре головки с одинаковыми по форме крупными зубчиками по кругу. Такой вид растения хранится меньше собрата, но дарит более высокий урожай. Среди популярных сортов озимого чеснока выделяют «любашу», «добрыню», «софиевского», «алькор» и «дубковского».
Как определить сроки посадки чеснока
Каждый огородник выбирает время посадки культуры по-своему. Кто-то сверяется с лунным календарем, кто-то обращает внимание на региональные графики посадки, а кто-то старается совместить оба условия или опирается на собственный опыт.
Когда сажать чеснок в 2025 году по лунному календарю: таблица благоприятных дней
Чеснок погружают в почву во время убывающей фазы Луны, когда за счет гравитационной силы спутника Земли активнее развивается корневая система растений.
Благоприятные дни для посадки ярового чеснока
|Месяц
|Дни
|Март
|15−28
|Апрель
|14−26
|Май
|13−26
Благоприятные дни для посадки озимого чеснока
|Месяц
|Дни
|Сентябрь
|8−20
|Октябрь
|8−20
|Ноябрь
|6−19
Когда сажать чеснок в зависимости от региона
Климат в России разнообразный, поэтому отталкиваться от одних и тех же месяцев для выбора времени посадки чеснока — крайне неправильный выбор. Ведь пока где-то еще активничает лето, в другой части страны приближаются холода.
Существуют определенные экспертные нормы для посадки чеснока в том или ином климате. Однако в сегодняшней реальности крайне изменчивой погоды советуем сопоставлять серединные значения с сезонными температурными новшествами.
В какое время года сажать яровой чеснок в зависимости от региона
Культуру погружаем в почву в дни, когда дневная температура около недели держится на термометре возле отметки +8 °C.
- Юг России — в конце марта.
- Центр России — с 5 по 20 апреля.
- Север России — с середины апреля по вторую половину мая.
В какое время года сажать озимый чеснок в зависимости от региона
Культуру погружаем в почву в дни, когда дневная температура около недели держится на термометре возле отметки +10 °C.
- Север России — с конца сентября по
5—10 октября.
- Центр России — с конца сентября по середину октября.
- Юг России — с 20 октября по первые дни ноября.
Как сажать чеснок весной
Зубки ярового чеснока высаживаем на глубину не более трех сантиметров. Промежуток между лунками оставляем около восьми сантиметров, а между рядами — примерно 25 сантиметров.
Как сажать чеснок под зиму
Зубки озимого чеснока высаживаем на глубину не более шести сантиметров. Промежуток между лунками оставляем около восьми сантиметров, а между рядами — примерно 25 сантиметров. Грядки закрываем во избежание возможных обморожений соломой.
Как правильно сажать чеснок в открытый грунт: пошаговая инструкция
Богатство урожая зависит от соблюдения определенных правил посадки. Для разных культур действуют свои законы. Какие следует соблюдать при выращивании чеснока — разберемся ниже в пошаговой инструкции.
1. Как выбрать место для посадки чеснока
Для ярового чеснока подойдет солнечное место на склоне без доступа ветра с севера. Низины со скоплением воды с холодным сырым воздухом для выращивания такой культуры под запретом.
Для озимого чеснока выбираем сухую площадку с хорошим естественным светом. Кислотность почвы, которую измеряем специальным прибором — кислотомером, должна быть не меньше 5,5 и не больше 7,5 единицы.
Не сажаем чеснок любого вида на одном месте больше одного раза в пять лет, а также после луковичных, пасленовых и моркови. Отличными предшественниками для такой культуры считаются огурцы, кабачки, тыквы, баклажаны, перцы, капусты и бобовые, а соседями — розы, клубника и ягодные кустарники.
2. Как подготовить почву под посадку чеснока
Готовиться к посадке начинаем за месяц до начала посева. Очищаем площадку от растительных остатков и перекапываем почву глубиной около 40 сантиметров. После обеззараживаем участок раствором медного купороса, доломитовой мукой, бордоской жидкостью, фитоспорином, триходермином или алирином. Затем обогащаем каждый квадратный метр грядки пятью килограммами перегноя, 15 граммами азофоски, четырьмя стаканами древесной золы, 20 граммами фосфоритной муки, разведенной в ведре воды, 30 граммами суперфосфата и оставляем почву насыщаться витаминами до даты посадки.
3. Как подготовить зубчики чеснока к посадке
Подготавливать яровой материал начинаем за неделю до посадки. Крупные головки с большим количеством зубков оборачиваем влажной марлей и кладем в полиэтиленовом пакете на подоконник с солнечной стороны жилья.
За день до посадки достаем луковицу, отбираем самые крупные и плотные зубчики с неповрежденной защитной пленкой и для обеззараживания на полчаса помещаем в слабый раствор столовой ложки марганцовки или медного купороса в десяти литрах воды. После переходим к активным действиям на грядках.
При выращивании озимого чеснока пропускаем почти все вышеописанные шаги. Разве что в качестве посадочного материала тоже выбираем самые крупные и плотные зубчики с неповрежденной защитной пленкой. Такую культуру сажают сухой, иначе она прорастет раньше времени и вымерзнет.
4. На какую глубину и на каком расстоянии сажать чеснок
Зубки ярового чеснока высаживаем на глубину не более трех сантиметров, а озимого — не более шести сантиметров. Промежуток между лунками оставляем около восьми сантиметров, а между рядами — примерно 25 сантиметров.
Советы по уходу за чесноком после посадки
Во время дачного сезона чеснок поливаем, пропалываем и рыхлим раз в неделю, прекращаем процедуру за три недели до сбора урожая. Впервые подкармливаем азотными удобрениями для овощных культур весной, после прорастания зеленых листьев. Второй раз подкрепляем посадки фосфорно-калийными «угощениями» в середине лета.
Вопросы и ответы
Подытоживая, совместно с экспертом выделили самые частые вопросы неопытных огородников о выращивании чеснока. Для удобства читателей решили в отдельном пункте собрать таковые в одних случаях с емкими ответами эксперта, в других — с указанием, на каких пунктах материала выше следует надолго заострить внимание.
В какие числа сажать чеснок?
Каждый огородник выбирает время посадки яровой или озимой культуры по-своему. Кто-то сверяется с лунным календарем, кто-то обращает внимание на региональные графики посадки, а кто-то старается совместить оба условия или попросту опирается на собственный опыт. Какой способ выбрать — решать только вам после ознакомления с каждым из них выше.
Как сажать чеснок под зиму, чтобы он был крупный?
Богатство урожая зависит от соблюдения определенных правил: выбора подходящего места для грядок, верной подготовки посадочного материала и почвы. В каждом случае насчитывается с десяток тонкостей, подробнее о которых советуем прочитать в пошаговой инструкции выше.
Где можно сажать чеснок?
Для ярового чеснока подойдет солнечное место на склоне без доступа ветра с севера. Для озимого выбираем сухую площадку с хорошим естественным светом и кислотностью почвы не меньше 5,5 и не больше 7,5 единицы.
Не сажаем чеснок любого вида на одном месте больше одного раза в пять лет, а также после луковичных, пасленовых и моркови. Отличными предшественниками для такой культуры считаются огурцы, кабачки, тыквы, баклажаны, перцы, капусты и бобовые, а соседями — розы, клубника и ягодные кустарники.
Можно ли сажать мокрый чеснок?
Зубчики ярового чеснока перед началом выращивания проходят специальный процесс замачивания, подробнее о котором можно прочитать в пункте выше о подготовке посадочного материала. Озимую же культуру, напротив, сажают сухой, иначе она прорастет раньше времени и вымерзнет.
Можно ли сажать чеснок без шелухи?
При отборе посадочного материала отдаем предпочтение зубчикам с неповрежденной защитной пленкой. В противном случае рискуем получить не богатый урожай, а только тот, который окажется способен к выживанию и не сгниет быстрее, чем прорастет.