Эффектные и плотные соцветия львиного зева, известного во флористическом мире как антирринум, подойдут для создания как классических композиций, так и для цветников в природном стиле. Выращивать декоративную культуру можно не только рассадным, но и безрассадным способом. Однако первый вариант предпочтительнее, поскольку позволяет добиться более раннего и продолжительного цветения. Посев семян осуществляют в конце зимы или начале весны, а пересадку саженцев в открытый грунт проводят после окончания весенних заморозков. В этой статье мы подробно разберем, как выращивать рассаду львиного зева в домашних условиях, чтобы получить крепкие и здоровые растения.