Эффектные и плотные соцветия львиного зева, известного во флористическом мире как антирринум, подойдут для создания как классических композиций, так и для цветников в природном стиле. Выращивать декоративную культуру можно не только рассадным, но и безрассадным способом. Однако первый вариант предпочтительнее, поскольку позволяет добиться более раннего и продолжительного цветения. Посев семян осуществляют в конце зимы или начале весны, а пересадку саженцев в открытый грунт проводят после окончания весенних заморозков. В этой статье мы подробно разберем, как выращивать рассаду львиного зева в домашних условиях, чтобы получить крепкие и здоровые растения.
Сорта львиного зева
Разновидностей антирринумов насчитывается около 50. Для удобства классификации более 100 сортов, различающихся по высоте куста, окраске цветков и срокам цветения, разделили на три группы по размеру надземной части побега.
Карликовые (до 25 см). Благодаря своей низкорослости, плотности и обилию расцветок считаются отличным вариантом для создания рабаток. Их можно использовать для заполнения пространства передней части цветника, также они подходят для бордюров и контейнерного выращивания.
Будучи растением нейтрального дня (цветет независимо от продолжительности освещения), бутоны антирринума раскрываются по весне и держатся до самой осени.
- «Кэнди Шауэрс» — ампельный сорт с ниспадающими побегами. При выращивании в подвесных кашпо создает яркую шапку из своих побегов. Декоративные качества будет сохранять с июня и до начала заморозков.
- «Том Тамб» — компактные кусты с обильным цветением, украсят балконное кашпо и маленькие клумбы. Для увеличения густоты побегов можно произвести прищипку на высоте 7—8 см.
- «Флорал Шауэрс» — компактные сорта с обширной палитрой окрасок, как однотонных, так и двухцветных. Позволяют с легкостью подобрать антирринум под цветник любой цветовой гаммы. Отличается хорошей ветвистостью.
- «Снаптини F1» — еще один карликовый сорт. Благодаря минимальной корреляции между длиной светового дня и развитием растения отличается однородным габитусом и выровненными сроками цветения. В магазинах продается как одной упаковкой из семи семян разных окрасок, так и отдельно по цветам.
Среднерослые (25—60 см). Универсальны в использовании, подходят для садовых цветников, миксбордеров и срезки. Занимая промежуточное положение между низкорослыми и высокорослыми растениями, заполнят срединную часть цветочной композиции.
Благодаря своей высоте и прочным стеблям среднерослые сорта отличаются крепкостью и устойчивостью к ветрам. Также эти качества помогают выдерживать массу крупных соцветий и поддерживать вертикальных габитус растения.
- «Либерти Классик F1» — сорт устойчив к непогоде, за счет чего сроки цветения в некоторых районах могут достигать 6—7 месяцев (с апреля по октябрь). А за счет средней высоты сорт не будет сильно затенять низкорослые культуры, но в то же время будет оставаться акцентным элементом цветочной композиции.
- «Текила Санрайз» — подойдет для любителей незаурядных сочетаний. Необычный бронзовый окрас листьев создает контрастный фон для лепестков светлых оттенков. Темный окрас листвы может пропасть при недостаточном освещении. Продается набором, в который входит пять разных окрасок в равной пропорции: желтые, оранжевые, белые, красные и розовые.
Высокорослые (60—120 см). Это настоящие гиганты. Их используют для групповых посадок, срезки, а также в качестве акцента в смешанных цветниках и миксбордерах. Из-за габитуса растениям могут понадобиться подпорки для противостояния ветрам и поддержания крупных и тяжелых соцветий.
Во флористических композициях высокорослый львиный зев сохраняет свежесть от полутора до двух недель.
- «Тетра» — сорт, достигающий 70—80 см в высоту, с широкой цветовой палитрой, в основном с полихромной окраской. Срок цветения одного отдельного бутона составляет около 12 дней, все соцветие сохраняет декоративность до одного месяца.
- «Аляска» — у этого сорта большие кистевидные соцветия насыщенного белого цвета, такие растения добавят в ваш сад нотки элегантности. А нежный, источаемый львиным зевом аромат никого не оставит равнодушным.
- «Макси Оранж Вондер» — ветвистый сорт с выраженным главным побегом. Крупные плотные оранжевые соцветия хорошо заполнят пространство задней части цветника. После окончания цветения побег необходимо удалить, поскольку завязывающиеся на нем семена снизят декоративные качества растения.
Как выбрать семена львиного зева для посева
Покупка посевного материала — один из важнейших шагов для получения желаемого результата на клумбе. Выбрав качественные и подходящие под ваши условия и нужды семена, вы сэкономите свое время и ресурсы на последующий уход за растениями. На этом этапе важно учитывать несколько факторов:
- Место посадки. Для начала необходимо определиться с вашими желаниями. Если хотите озеленить кашпо около дома, стоит выбрать карликовые сорта культуры. А если хотите сделать яркий акцент на клумбе, рассмотрите среднерослые сорта антирринума. Для немного затененных мест старайтесь не выбирать сорта с необычной окраской листьев.
- Особенности климата. Выбирайте сорта культуры, ориентируясь на погодные условия вашего региона. Например, в областях с холодным летом лучше выбирать ранние сорта, которые смогут успеть порадовать вас своим цветением до наступления холодов.
- Производитель семян. Старайтесь всегда выбирать надежные и известные бренды, так как они гарантируют качественный посевной материал.
- Обработанные семена. Предпочтительны дражированные или инкрустированные семена, так как увеличение размеров мелкого семенного материала облегчит процесс посева. А противогрибковые вещества в составе оболочки семян помогут снизить риск поражения рассады заболеваниями.
- Срок хранения. Обязательно внимательно проверяйте дату изготовления на упаковке семян, так как от этого напрямую будет зависеть процент всхожести. Семена львиного зева сохраняют способность прорасти до 3—4 лет.
Сроки посева семян львиного зева на рассаду по лунному календарю
Луна — это космический объект, влияющий на гравитационные свойства и движение жидкостей, в частности растительных соков. Собрали для вас таблицу наиболее благоприятных дней, в которые необходимо произвести посадку семян на рассаду.
|Регион страны
|Благоприятные дни
|Южный регион
|С января по март.
Январь: 2—11.
Февраль: 1—10, 14, 20—22.
Март: 2—13, 18—21, 31
|Центральный регион
|С февраля по март.
Февраль: 1—10, 14, 20—22.
Март: 2—13, 18—21, 31
|Средняя полоса
|Со второй половины февраля по март.
Февраль: 1—10, 14, 20—22.
Март: 2—13, 18—21, 31
|Урал и Сибирь
|С марта по апрель.
Март: 2—13, 18—21, 31.
Апрель: 1—10, 16—18, 28, 30
Выращивание рассады львиного зева
Семена антирринума можно посеять сразу в почву. Но, используя рассадный метод, вы добьетесь более пышного и продолжительного цветения культуры, только необходимо заранее о ней позаботиться. Ниже рассмотрим основные аспекты этой процедуры.
Предпосевная обработка семян
Львиный зев относится к быстровсходящим культурам. Семена декоративного растения достаточно мелкие, без толстой оболочки. Поэтому в обработке посевной материал антирринума не нуждается.
Подготовка почвы
Львиный зев непривередлив к грунту. Для рассады культуры можно использовать любой готовый субстрат с нейтральной pH-средой. Подойдет питательная почва для овощных и цветочных культур. Обратите внимание, что стоит избегать использования грунта для гортензий и хвойных, поскольку эти почвы отличаются повышенной кислотностью.
Посев семян львиного зева
Посевной материал антирринума очень мелкий, по размеру его можно сравнить с маковыми зернышками. Поэтому посадить их вручную поштучно не получится. По этой же причине способ посева будет поверхностным и даже без присыпки грунта сверху. Постарайтесь как можно равномернее распределить семена в емкость с почвенным субстратом путем постукивания по упаковке и обязательно создайте парниковый эффект, накрыв тару пленкой.
Правила ухода за рассадой львиного зева
Семена антирринума за счет своих маленьких размеров после посева всходят довольно быстро. Поэтому будьте готовы сразу обеспечить молодой рассаде правильные условия и уход. Полезную информацию о том, как это сделать, разберем ниже.
1. Полив
Рекомендуем увлажнять грунт по мере его подсыхания. Стоит отметить, что антирринум — влаголюбивое растение, поэтому стоит избегать сильного обезвоживания грунта. Но и доводить субстрат с рассадой до состояния болота не нужно. Необходимо подойти к этой процедуре с осторожностью, чтобы случайно не смыть молодые, еще плохо прикрепленные ростки потоком воды.
2. Обеспечение достаточного освещения
Львиный зев — солнцелюбивое растение. При недостатке света существенно повышается риск вытягивания рассады, особенно на первых этапах развития. И так как посев начинается ранней весной, когда световой день еще короткий, необходимо поместить молодые ростки под фитолампу на расстоянии 25—30 см. В первые три недели дополнительная досветка должна быть круглосуточной, а затем уже только 12—14 часов в сутки.
3. Поддержание температуры и влажности
До образования всходов в помещении с рассадой антирринума поддерживается температура минимум в +20 °C. После прорастания ее можно понизить до +15…+18 °C, чтобы растение не вытягивалось. Влажность должна быть умеренной, но не низкой.
4. Подкормка
Молодая рассада нуждается всего в двух или трех подкормках такими удобрениями, как монофосфат калия и кальциевая селитра. После пикировки рекомендуем использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и микроэлементы. До высадки растения на постоянное место подкормки проводим примерно два раза в месяц.
5. Пикировка
Процедура проводится в стадии примерно 3—5 настоящих пар листьев. Саженцы аккуратно отделяют друг от друга, стараясь не повредить корни и корневую шейку. После удаления около одной трети главного корня саженец сажают в персональный стаканчик объемом 200 мл, заглубляя до семядольных листиков.
Распространенные болезни и вредители рассады львиного зева
Важно заранее изучить возможные фитопатологии выращиваемой культуры. Это поможет вам быть готовым оперативно принять меры по их устранению. Ниже собрали описание распространенных заболеваний и вредителей львиного зева, а также способы борьбы с ними.
Черная ножка. Заболевание выражается в почернении корневой шейки (место перехода корня в наземную часть побега), за что и получило свое название. Так как черная ножка вызвана в основном грибковыми возбудителями, для борьбы с ней необходимо использовать фунгициды.
Мучнистая роса. Проявляется в виде белого налета на верхней и нижней стороне листовой пластины. Возбудителем выступают паразитические грибы. Лечение представляет собой опрыскивание медьсодержащими препаратами. Для предотвращения рецидива необходимо немного уменьшить показатели влажности.
Паутинный клещ. Его вы найдете на нижней стороне листа. Первыми признаками появления вредителя будут служить потускнение окраса листвы побега, а также наличие тонкой паутинки. В срочном порядке необходимо осмотреть все близстоящие растения, организовать обработку зараженных экземпляров акарицидными и инсектицидными препаратами и убрать их на карантин. Стоит отметить, что появление паутинных клещей свидетельствует о пониженной влажности воздуха.
Тля. Взрослые особи представляют собой черных небольших насекомых, которые плотно облепляют верхушки молодых побегов и нижнюю часть листьев. Молодая тля отличается от подросшей зеленым цветом. Основной признак поражения растения — скручивание листьев. Для борьбы с тлей необходимо обработать все зараженное растение мыльным раствором или инсектицидом.
Когда нужно высаживать рассаду львиного зева в открытый грунт
Примерное время посадки саженцев антирринума выпадает на май или начало июня, когда среднесуточная температура не опускается ниже +10 °C, а также прошла угроза сильных заморозков. За 7—10 дней до пересадки рассаду необходимо адаптировать к уличным условиям. Выносите посадочный материал в слегка затененное место на несколько часов, чтобы растения постепенно привыкали к открытым солнечным лучам.
Советы эксперта
«При выращивании антирринума в качестве многолетней самовысевной декоративной культуры не стоит высаживать разные расцветки одного сорта близко друг к другу, чтобы избежать переопыления, при котором высока вероятность потери оттенка каждой из них. Обосновано это генетикой, поскольку наследование окраски цветка идет по принципу неполного доминирования. То есть при скрещивании красноцветкового растения с белоцветковым потомство получается с розовыми цветками. Так же, например, наследуется форма волос у человека (прямые, курчавые, промежуточный характер наследования — волнистые)», — поделился профессиональным мнением Иван Савинов, доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева.
Чек-лист для садовода: как правильно выращивать рассаду львиного зева
Мы подготовили для вас список ключевых рекомендаций по культивированию антирринума, которые помогут вам создать яркий и ухоженный сад:
1. Выберите качественный посадочный материал от известных и надежных производителей.
2. Подготовьте широкую емкость с готовым питательным грунтом для декоративной культуры.
3. Равномерно и поверхностно посейте семена, не засыпая их землей.
4. Обеспечьте парниковый эффект, накрыв тару прозрачной пленкой, и своевременно проветривайте всходы.
5. Поддерживайте умеренную влажность почвы, избегая переувлажнения.
6. Обеспечьте саженцам дополнительное освещение — примерно 12—14 часов.
7. Соблюдайте температурный режим: +18…+22 °C для всходов, +16…+18 °C для подросших саженцев.
8. Пикируйте рассаду культуры при появлении 3—5 настоящих пар листьев.
9. Закаляйте растения перед высадкой в открытый грунт, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.
10. Высаживайте рассаду в открытый грунт в мае или июне, когда установится стабильная плюсовая температура.
Эксперт: Иван Савинов, доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева