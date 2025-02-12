Синоптик и врачи оценили влияние «барометрического удара» на россиян

«Учеными доказано, что любое изменение атмосферного давления может привести максимум к пяти миллиметрам ртутного столба разницы в артериальном давлении, давлении до барометрических каких-то явлений и после. Поэтому это, скорее всего, связано не напрямую с давлением, на которое влияет атмосферное давление, а это просто люди себя чуть хуже чувствуют. Скажем так, метеозависимых тоже не существует людей на самом деле, это тоже научно доказали. Но вот как-то напрямую связать вызовы скорой с какими-то атмосферными явлениями — с научной точки зрения, если честно, объяснений нет», — сказал Шугушев.