В январе зафиксирована рекордно минимальная площадь льда в Арктике

«Это новое минимальное значение следует за другим рекордно низким уровнем, зафиксированным в декабре, что указывает на то, что рекорды устанавливаются два месяца подряд. Протяженность льда в 2024—2025 годах значительно отличается от показателей 2021−2023 годов. Это свидетельствует о быстром прогрессировании процессов глобального потепления, несмотря на влияние природных факторов, таких как Ла-Нинья», — добавил он.