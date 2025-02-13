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В январе зафиксирована рекордно минимальная площадь льда в Арктике

В январе 2025 года в Арктике была зафиксирована рекордно низкая площадь льда, что связано с аномально высокими температурами. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Reuters

«Согласно данным службы Коперникуса, в этом месяце наблюдался минимум арктического льда, который стал рекордно низким для января. Площадь льда оказалась меньше, чем в предыдущем рекорде, установленном в январе 2018 года», — отметил он.

Вильфанд также добавил, что в Антарктике на южном полюсе наблюдается аналогичная аномалия — ледяная площадь на 5% ниже среднего показателя.

«Это новое минимальное значение следует за другим рекордно низким уровнем, зафиксированным в декабре, что указывает на то, что рекорды устанавливаются два месяца подряд. Протяженность льда в 2024—2025 годах значительно отличается от показателей 2021−2023 годов. Это свидетельствует о быстром прогрессировании процессов глобального потепления, несмотря на влияние природных факторов, таких как Ла-Нинья», — добавил он.

Ранее Вильфанд также сообщил, что январь 2025 года стал самым теплым месяцем в мире, несмотря на развитие природного явления Ла-Нинья.