В январе зафиксирована рекордно минимальная площадь льда в Арктике

«Согласно данным службы Коперникуса, в этом месяце наблюдался минимум арктического льда, который стал рекордно низким для января. Площадь льда оказалась меньше, чем в предыдущем рекорде, установленном в январе 2018 года», — отметил он.
Вильфанд также добавил, что в Антарктике на южном полюсе наблюдается аналогичная аномалия — ледяная площадь на 5% ниже среднего показателя.
«Это новое минимальное значение следует за другим рекордно низким уровнем, зафиксированным в декабре, что указывает на то, что рекорды устанавливаются два месяца подряд. Протяженность льда в 2024—2025 годах значительно отличается от показателей 2021−2023 годов. Это свидетельствует о быстром прогрессировании процессов глобального потепления, несмотря на влияние природных факторов, таких как Ла-Нинья», — добавил он.
Ранее Вильфанд также сообщил, что январь 2025 года стал самым теплым месяцем в мире, несмотря на развитие природного явления Ла-Нинья.