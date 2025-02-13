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Вильфанд: к концу недели температура на европейской части РФ будет около нормы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Температура около климатической нормы прогнозируется к концу недели в центре европейской части России, а также на юге и в Поволжье. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«На европейской территории России уже к концу недели температура будет около нормы. Это касается и центра европейской России, и Приволжского федерального округа, и юга европейской России», — сказал он.

Метеоролог напомнил, что ранее в этих регионах показатель значительно превышал норму, фиксировалась теплая погода, нехарактерная для климатических характеристик первой декады февраля.

Вильфанд отметил, что резкое понижение температуры воздуха ночью ожидается к выходным на Урале, в Свердловской, Тюменской областях и Салехарде, значения будут доходить до минус 20 градусов.