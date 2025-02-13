Вильфанд: к концу недели температура на европейской части РФ будет около нормы

«На европейской территории России уже к концу недели температура будет около нормы. Это касается и центра европейской России, и Приволжского федерального округа, и юга европейской России», — сказал он.
Метеоролог напомнил, что ранее в этих регионах показатель значительно превышал норму, фиксировалась теплая погода, нехарактерная для климатических характеристик первой декады февраля.
Вильфанд отметил, что резкое понижение температуры воздуха ночью ожидается к выходным на Урале, в Свердловской, Тюменской областях и Салехарде, значения будут доходить до минус 20 градусов.