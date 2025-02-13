На регионы Сибири 13−14 февраля обрушатся штормовой ветер и метели

НОВОСИБИРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Штормовой ветер силой до 28 метров в секунду, метели и гололедица ожидаются в Сибири 13 и 14 февраля, сообщили синоптики и экстренные службы регионов СФО.
«13 февраля в Новосибирской области сильный снег, метель, ветер до 22 м/с.
Для минимизации рисков происшествий и оперативного реагирования в случае нештатных ситуаций в ГУ МЧС России по Новосибирской области введен режим повышенной готовности, сообщили в чрезвычайном ведомстве. Сибуправтодор же рекомендует водителям передвигаться с особой осторожностью на участках трасс, где работает дорожная техника.
Кроме того, как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, в этом регионе синоптики прогнозируют снегопад, метели и порывы ветра до 18 м/с, которые могут привести к возникновению на дорогах снежных заносов и гололедицы.