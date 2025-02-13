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На регионы Сибири 13−14 февраля обрушатся штормовой ветер и метели

Для минимизации рисков происшествий и оперативного реагирования в случае нештатных ситуаций в ГУ МЧС России по Новосибирской области введен режим повышенной готовности.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 100% 759 мм рт. ст. +2°
Источник: Аргументы и факты

НОВОСИБИРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Штормовой ветер силой до 28 метров в секунду, метели и гололедица ожидаются в Сибири 13 и 14 февраля, сообщили синоптики и экстренные службы регионов СФО.

«13 февраля в Новосибирской области сильный снег, метель, ветер до 22 м/с. 13—14 февраля в Кемеровской области сильный снег, метель, ветер до 22 м/с, сильная гололедица; в Алтайском крае сильный снег, метель, ветер 25−28 м/с; в Республике Алтай снег, метель, в горах ветер до 24 м/с; в южных районах Красноярского края сильный снег (ночью 14 февраля очень сильный), метель, ветер 15−20 м/с (ночью 14 февраля до 25 м/с); в Хакасии очень сильный снег, метель, ветер 25 м/с и более, в горах 30 м/с и более», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Для минимизации рисков происшествий и оперативного реагирования в случае нештатных ситуаций в ГУ МЧС России по Новосибирской области введен режим повышенной готовности, сообщили в чрезвычайном ведомстве. Сибуправтодор же рекомендует водителям передвигаться с особой осторожностью на участках трасс, где работает дорожная техника.

Кроме того, как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, в этом регионе синоптики прогнозируют снегопад, метели и порывы ветра до 18 м/с, которые могут привести к возникновению на дорогах снежных заносов и гололедицы.