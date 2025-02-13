На регионы Сибири 13−14 февраля обрушатся штормовой ветер и метели

«13 февраля в Новосибирской области сильный снег, метель, ветер до 22 м/с. 13—14 февраля в Кемеровской области сильный снег, метель, ветер до 22 м/с, сильная гололедица; в Алтайском крае сильный снег, метель, ветер 25−28 м/с; в Республике Алтай снег, метель, в горах ветер до 24 м/с; в южных районах Красноярского края сильный снег (ночью 14 февраля очень сильный), метель, ветер 15−20 м/с (ночью 14 февраля до 25 м/с); в Хакасии очень сильный снег, метель, ветер 25 м/с и более, в горах 30 м/с и более», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.