Более 100 землетрясений зафиксировали в одном из регионов РФ за сутки

«За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий», — рассказали в учреждении.
В темное время суток видно мощное свечение купола. Раскаленные лавины сходят по юго-восточному склону вулкана.
По оценкам специалистов, это говорит о том, что Безымянный готовится к извержению. Высота выбросов пепла может достигать 15 км над уровнем моря.
Вулкан Безымянный находится в 40 км от поселка Ключи, его высота составляет 2882 метра. Последний раз вулкан извергался в июле 2024 года.
В связи с высокой активностью вулкана на Камчатке введен режим повышенной готовности.