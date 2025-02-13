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Более 100 землетрясений зафиксировали в одном из регионов РФ за сутки

На камчатском вулкане Безымянный произошло более сотни сейсмических событий за сутки. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 100% 758 мм рт. ст. +2°
Источник: Российская газета

«За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий», — рассказали в учреждении.

В темное время суток видно мощное свечение купола. Раскаленные лавины сходят по юго-восточному склону вулкана.

По оценкам специалистов, это говорит о том, что Безымянный готовится к извержению. Высота выбросов пепла может достигать 15 км над уровнем моря.

Вулкан Безымянный находится в 40 км от поселка Ключи, его высота составляет 2882 метра. Последний раз вулкан извергался в июле 2024 года.

В связи с высокой активностью вулкана на Камчатке введен режим повышенной готовности.