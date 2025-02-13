В «Аптекарском огороде» в Москве расцвела орхидея «Яйцо в гнезде»

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Орхидея «Яйцо в гнезде» с пурпурными пятнами расцвела в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ботсада.
«Венерин башмачок Пафиопедилюм хорошенький (Paphiopedilum bellatulum) — настоящее чудо природы. Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает. Увидеть его можно в Пальмовой оранжерее за стеклом — как будто в природной витрине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что растение обитает в тропиках Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая. Листья у него темно-зеленые с серебристым мраморным узором, а внутри цветка — яркие пурпурные пятна. Диаметр цветка — 8 см.
Кроме того, в эти дни в «Аптекарском огороде» проходит фестиваль китайского Нового года.