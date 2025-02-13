В «Аптекарском огороде» в Москве расцвела орхидея «Яйцо в гнезде»

«Венерин башмачок Пафиопедилюм хорошенький (Paphiopedilum bellatulum) — настоящее чудо природы. Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает. Увидеть его можно в Пальмовой оранжерее за стеклом — как будто в природной витрине», — говорится в сообщении.