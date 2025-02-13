Полив и подкормки в феврале. Помогаем проснуться комнатным растениям

С приходом весенних дней полив растений постепенно увеличиваем, но умеренно, не слишком усердствуя. Конечно, только отстоявшейся водопроводной водой, а еще лучше — фильтрованной или талой. Суккуленты поливаем раз в месяц, выбирая ясные погожие дни. К приходу марта-апреля их увлажнение должно достичь необходимой нормы. Цветы, которые были убраны в темные помещения на время зимнего покоя, уже можно возвращать на свет. Поливаем их нечасто, лучше с поддонов. При поливе ориентируемся на состояние грунта в горшках, не переувлажняем. Не забываем после каждого полива рыхлить верхний слой грунта.