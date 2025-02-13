Полив и подкормки в феврале. Помогаем проснуться комнатным растениям

В феврале солнечных дней становится все больше, увеличивается и длина светового периода. С первыми лучами весеннего солнца природа оживает, а вместе с ней и наши домашние зелёные друзья. Это месяц перехода, когда растения пробуждаются от зимнего покоя и начинают готовиться к активному росту.
Но как обеспечить им правильный уход в этот период, чтобы они радовали пышной листвой и здоровым видом?
Не спешите с лейкой
Хотя март приносит больше солнечного света, не стоит сразу увеличивать количество влаги. Земля должна просыхать между поливами, особенно у тех растений, которые привыкли к засушливым условиям. Сигналом может служить сухой верхний слой почвы.
Однако будьте внимательны: весеннее солнце может быстро подсушивать листья и почву, поэтому проверяйте растения регулярно. Для тех, кто любит влажность, можно использовать опрыскивание или поставить емкость с водой рядом.
С приходом весенних дней полив растений постепенно увеличиваем, но умеренно, не слишком усердствуя. Конечно, только отстоявшейся водопроводной водой, а еще лучше — фильтрованной или талой. Суккуленты поливаем раз в месяц, выбирая ясные погожие дни. К приходу марта-апреля их увлажнение должно достичь необходимой нормы. Цветы, которые были убраны в темные помещения на время зимнего покоя, уже можно возвращать на свет. Поливаем их нечасто, лучше с поддонов. При поливе ориентируемся на состояние грунта в горшках, не переувлажняем. Не забываем после каждого полива рыхлить верхний слой грунта.
Подкармливаем комнатные растения строго по норме
Зимой многие растения замедляют рост и почти не нуждаются в удобрениях. Но ближе к весне, когда комнатные растения «просыпаются», им нужны подкормки, чтобы помочь перейти в активную фазу после отдыха, набраться сил и энергии для развития. Но не забываем, что каждому виду требуются определенные подкормки и тем более строго указанные их нормы. Это диктуют многие факторы: состояние растения после зимней спячки, его возраст, «самочувствие» при выходе из фазы покоя.
Азотные удобрения способствуют росту зелёной массы, а фосфорные — развитию корневой системы и цветению.
Самыми полезными будут минеральные и гумато-минеральные удобрения. Эффективными в это время считаются готовые подкормки «Доктор Фоли витамин», биогумусные комплексы «Фертимикс», жидкие удобрения «Мистер цвет» и др.
Важно, внося подкормки, учитывать общие для всех комнатных растений правила: не удобрять при сухой почве в вазонах — есть риск обжечь тонкие волоски корней, лучше удобрений вносить меньше, чем переусердствовать в этом. Растения безболезненно принимают подкормку слабой концентрации, высокой можно навредить. Начинаем подкармливать медленно, по нарастающей, постепенно увеличивая дозы. Поврежденные или приболевшие растения подкармливать не нужно. Цветущим будет вполне достаточно одной подкормки в месяц.