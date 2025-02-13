В Невельском районе Сахалинской области объявили опасность схода лавин

В администрацию муниципального округа и соответствующим службам были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию на возможные последствия. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений, находятся в состоянии готовности к реагированию. Кроме того, обстановка по лавинной опасности будет находиться на постоянном контроле со стороны МЧС.