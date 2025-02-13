Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Невельском районе Сахалинской области объявили опасность схода лавин

В администрацию муниципального округа и соответствующим службам направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 100% 758 мм рт. ст. +2°
Источник: МЧС РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Лавинная опасность объявлена в Невельском районе Сахалинской области на 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

«14 февраля лавиноопасно на территории Невельского района», — говорится в сообщении.

В администрацию муниципального округа и соответствующим службам были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию на возможные последствия. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений, находятся в состоянии готовности к реагированию. Кроме того, обстановка по лавинной опасности будет находиться на постоянном контроле со стороны МЧС.