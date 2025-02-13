Ледяные иглы выросли на деревьях под Волховом

Как отмечали синоптики, в Ленобласти при минусовых температурах довольно высокая влажность. По данным дорожного комитета Ленобласти, сегодня и в ближайшие дни температура воздуха в регионе будет опускаться от −2 до −11 градусов, а на востоке даже до −16 градусов. При этом почти каждый день будут идти осадки.