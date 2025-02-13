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Ледяные иглы выросли на деревьях под Волховом

Погода покрыла лес в Волховском районе Ленобласти ледяными иглами. Необычной зимней красотой поделилась 13 февраля администрация Ленинградской области.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 100% 758 мм рт. ст. +2°

Это редкое природное явление возникает, когда температура воздуха уже опустилась ниже нуля, а земля и ветки еще не успели промерзнуть. Испаряющаяся влага замерзает на холодном воздухе и образует игольчатую бахрому с наветренной стороны веток.

Как отмечали синоптики, в Ленобласти при минусовых температурах довольно высокая влажность. По данным дорожного комитета Ленобласти, сегодня и в ближайшие дни температура воздуха в регионе будет опускаться от −2 до −11 градусов, а на востоке даже до −16 градусов. При этом почти каждый день будут идти осадки.