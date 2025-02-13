Народные приметы на 14 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Кроме того, 14 февраля всеми силами стоило отгонять от себя грусть, если не было желания длительное время после провести в депрессивном состоянии. В связи с этим также внушалось не оставаться в этот день наедине с собой — лучшим решением оказывалось собрать товарищей.