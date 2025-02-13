Народные приметы на 14 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В народном календаре эта дата известна как Трифонов день. Наши прародители ждали от 14 февраля романтических историй и снисхождения грызунов, насекомых и птиц к полям и садам.
Приметы погоды 14 февраля
Что известно о народных приметах на 14 февраля в 2025 году о погоде, читайте ниже.
- Неактивное звездное небо знаменовало поздний приход весны, а звездопад означал теплый послезимний сезон.
- Считалось, что снег 14 февраля шел к дождливым марту, апрелю и маю.
- Стужа в этот день предвещала холодную весну, которая к тому же должна была постучаться в окна жителей Руси позже обычного.
- Теплый воздух 14 февраля знаменовал погожую погоду в ближайший месяц.
- Отсутствие прозрачных облаков в конце дня означало скорое приближение нескольких теплых и ясных дней.
Что нужно делать 14 февраля
Девушки в этот день по птицам предсказывали внешность и нравы будущего мужа. Считалось, что если 14 февраля в поле зрения окажется пара синиц, то замужество устроится с молодым и мягкосердечным мужчиной с чувством юмора, пара ворон — с требовательным и в годах, а пара сорок — с говорливым и ветреным.
Также существовали поверья и с домашними животными. Предполагалось, что если на улице в этот день к юноше или девушке внезапно подбежит кошка, то вторая половинка будет склонна к изменам, а если собака — напротив, верности ей будет не занимать.
Женщины в браке, которые желали стать мамами, выполняли интересный обряд. Дамы искали водоемы безо льда и кидали в него букет цветов, загадывая будущую беременность.
Влюбленные спешили 14 февраля поклясться друг другу в вечной преданности. Пары верили, что после такого обещания в течение всей жизни вместе они справятся с любыми невзгодами и искушениями. Также партнеры по возможности старались играть свадьбы в этот день, чтобы брак впоследствии оказался удачным и стабильным.
Работники садов и полей 14 февраля пытались защитить угодья от нашествия грызунов, насекомых и птиц. Люди отправлялись к землям и молились, прося всевышние силы оградить урожай от вредителей.
Что запрещено делать 14 февраля
В этот день не советовалось хитрить с возлюбленными, иначе скандала в паре было не миновать. Также рекомендовалось не вступать в споры с окружающими, чтобы дальше год наполнялся только взаимопониманием в отношениях с людьми.
Кроме того, 14 февраля всеми силами стоило отгонять от себя грусть, если не было желания длительное время после провести в депрессивном состоянии. В связи с этим также внушалось не оставаться в этот день наедине с собой — лучшим решением оказывалось собрать товарищей.
При этом рекомендовалось 14 февраля уделять особое внимание концентрации во время ходьбы. Упасть или споткнуться значило вскоре встретиться с несчастной любовью.