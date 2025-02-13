На севере Нидерландов зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2

Землетрясения на севере Нидерландов вызваны перепадами подземного давления, возникшими из-за продолжавшейся с 1963 года добычи газа в регионе. На пике в 2013 году крупнейшее Гронингенское месторождение давало более 50 млрд куб. м газа. К октябрю 2023 года добыча на нем была полностью прекращена, чтобы сократить неудобства для местных жителей. Однако землетрясения там все еще случаются.