На севере Нидерландов зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2

ГААГА, 13 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 2,2 произошло в провинции Гронинген. Об этом сообщил Голландский королевский метеорологический институт.
По данным организации, очаг залегал на глубине 3 км в 20 км к северу от города Гронингена. В результате землетрясения никто не пострадал. О материальном ущербе пока также не сообщается.
Землетрясения на севере Нидерландов вызваны перепадами подземного давления, возникшими из-за продолжавшейся с 1963 года добычи газа в регионе. На пике в 2013 году крупнейшее Гронингенское месторождение давало более 50 млрд куб. м газа. К октябрю 2023 года добыча на нем была полностью прекращена, чтобы сократить неудобства для местных жителей. Однако землетрясения там все еще случаются.
По данным Гронингенского института, который занимается оценкой ущерба от работы добывающей промышленности, повреждения в регионе получили к настоящему моменту по меньшей мере 127 тыс. из 327 тыс. домов.