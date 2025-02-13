На Солнце зафиксировали мощную вспышку

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности М зарегистрирована на Солнце в четверг, 13 февраля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«13 февраля в 14:09 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3987 (S06W21) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 8 минут», — сообщает ИПГ.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.