Народные приметы на 15 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В народном календаре эта дата известна как Сретение Господне. Первое слово названия христианского праздника с древнерусского переводится как встреча. Верующие считали, что в этот день Дева Мария принесла в храм младенца Иисуса, где по воле Святого Духа также оказались старец Симеон, который очень ждал своей кончины после знакомства с неким Спасителем, и пророчица Анна, тоже знавшая о приходе Мессии.