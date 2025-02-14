Народные приметы на 15 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В народном календаре эта дата известна как Сретение Господне. Первое слово названия христианского праздника с древнерусского переводится как встреча. Верующие считали, что в этот день Дева Мария принесла в храм младенца Иисуса, где по воле Святого Духа также оказались старец Симеон, который очень ждал своей кончины после знакомства с неким Спасителем, и пророчица Анна, тоже знавшая о приходе Мессии.
Кроме того, наши прародители считали 15 февраля первым днем визита весны. Поэтому после его наступления не решались отправляться в дальний путь на санях.
Приметы погоды 15 февраля
Погрузимся в поверья на Руси с народных примет на 15 февраля в 2025 году о погоде.
- Метель в этот день или скопление белых звезд на небе знаменовали поздний приход весенней погоды, к тому же дождливой.
- Считалось, что травы в сезоне вырастет мало, если палку, брошенную на землю, покрывал снег.
- Приветливая солнечная погода сопровождалась ранним визитом весеннего тепла.
- Звуки капели говорили о богатом урожае пшеницы.
- Сильный ветер нес с собой изобилие плодов с фруктовых деревьев.
- Возникновение тумана перед ночью знаменовало близость потепления.
Что нужно делать 15 февраля
Православные на Сретение Господне освящали в храмах свечи, которые впоследствии зажигали дома во время молитв. Считалось, что такие ритуалы спасут жилища от ударов молний и возникновения пожаров. Кроме того, возле сретенских свечей в этот день раскладывали монеты для роста финансов в доме.
Также 15 февраля народ Руси старался помочь обездоленным — будь то люди или животные, чтобы милосердие вернулось в тройном размере. Чтобы весь следующий год оказался сытый, следовало накрыть богатый стол с блинами и позвать гостей.
Что запрещено делать 15 февраля
В этот день люди старались не обращать внимание на поводы для печали и слез, чтобы не призвать в жизнь серьезные несчастья. Также жители Руси на Сретение Господне считали верным не прибегать к рукоделию, уборке и работам в земле, чтобы не спугнуть благополучие.
Кроме того, из-за боязни вероятной нищеты запрещалось давать деньги в долг, а из-за нежелания встретиться с порчей — поднимать чужие монеты с земли. Ссориться из-за финансов на Сретение тоже было нельзя, иначе перемирия ждать пришлось бы долго.
Также 15 февраля не советовалось принимать ванну, чтобы не смыть защиту от болезней. Воспрещалось и стричь волосы и ногти, дабы не укоротить длительность своей жизни.