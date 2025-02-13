Тля на комнатных растениях: откуда берется и как бороться с вредителем

Опасные насекомые вредят культурам не только на садовых клумбах. Иногда тля появляется на комнатных растениях и активно размножается, поражая один цветок за другим. Чтобы этого не допустить, нужно действовать быстро и эффективно. Расскажем о лучших способах борьбы с вредителем, включая народные и магазинные средства.
Как выглядят разные виды тли на комнатных растениях и чем они опасны
Тля может паразитировать почти на всех видах растений — ото мха до плодового дерева. Она легко подстраивается под культуру, соком которой чаще всего питается, поэтому вредители отличаются друг от друга по виду и окраске. Информация, представленная ниже, поможет вам разобраться, какое насекомое появилось в вашем доме.
Белая тля
Мелкий вредитель до 2 мм в длину, с вытянутым округлым телом бело-желтого или бело-зеленого оттенка. Чаще всего обитает у корней растения, питаясь нежными мочковатыми отростками и повреждая их. Если вовремя не обнаружить колонию опасных насекомых, цветок будет медленно засыхать и вскоре погибнет.
Черная тля
Такая окраска бывает у свекловичной, или бобовой, тли. Это небольшое насекомое с вытянутым овальным тельцем до 2,5 мм длиной. Цвет его покровов имеет восковой отлив, может меняться от матового черного до бурого или зеленого. Такая тля питается соком растений, а также переносит опасные вирусные заболевания. Из комнатных цветов выбирает чубушник или жасмин, вызывает сильное скручивание и сморщивание листьев, угнетает рост зеленого насаждения.
Зеленая тля
Иначе это насекомое называется персиковая, или табачная, тля. Бескрылые особи имеют характерный желтовато-зеленый оттенок, длина тела составляет 2,5 мм. Однако их цвет может меняться от розоватого до светло-коричневого или вишневого. Из всех видов тли именно персиковая переносит более 100 вирусных болезней, что делает ее одним из самых опасных вредителей среди собратьев. Колония этих насекомых быстро распространяется по растению, присасываясь к молодым почкам, а затем к листьям и цветам. Из комнатных они выбирают аспарагус, цикламен, папоротники, лимоны.
Зеленая розанная тля
Вредитель хорошо знаком всем, кто выращивает на участке «королеву цветов». Однако это мелкое бледно-зеленое насекомое длиной до 3 мм селится не только на уличных розах, но и на комнатных, а также балконных растениях. Признаками поражения служат усыхающие и отмирающий бутоны, скрученные листья, искривленные стебли.
Пятнистая оранжерейная тля
Этот вид опасного насекомого легко отличить по особому окрасу — на бледном теле взрослых самок отчетливо видны темные полоски или пятна. Но у более молодых особей этот признак отсутствует. Из комнатных растений тля выбирает бегонию и фуксию, может поселиться на рассаде сладкого перца. Вредители высасывают сок из цветочных стеблей и листьев, а также выделяют большое количество блестящей медвяной росы, на которой активно размножаются споры грибов.
Гелихризовая тля
Еще один вид насекомых с окраской от коричневого до зеленого и розового цветов и небольшим тельцем длиной от 1,5 до 5 мм. Эта тля обитает на нижней части листьев бугенвиллей, цитрусовых, колеусов, плющей и амариллисов. После повреждений пластины скручиваются в тугие трубки и покрываются липким налетом. Цветок, на котором поселились вредители, становится легкой добычей для вирусных болезней и сажистого грибка.
Откуда берется тля на комнатных растениях: причины появления
Будет ошибкой считать, что комнатные цветы надежно защищены от злостных вредителей. Многие насекомые попадают в жилые помещения через открытые окна и двери. Кроме того, люди сами приносят их в дом вместе с зараженными растениями. Ниже полный перечень причин появления тли на ваших цветах.
Яйца тли или взрослые насекомые часто попадают в дом с букетов или покупных растений;
садовый грунт и земля для пересадки комнатных цветов могут быть заражены яйцами вредителей;
некоторые вредители проникают в помещение на дачной одежде или вместе с домашними овощами, фруктами и зеленью;
если ваши домашние животные регулярно выходят на улицу, то могут принести тлю на своей шерсти;
тля появится в доме, если в нем живут муравьи. Эти насекомые сами принесут молодых особей с улицы и будут использовать их как источник пищи;
открытые окна, форточки и распахнутые двери — прямое приглашение летающих самок тли в вашу квартиру. В теплое время года эти вредители могут передвигаться на большие расстояния.
Как избавиться от тли в домашних условиях
Несмотря на чрезвычайную плодовитость, избавиться от тли на комнатных цветах гораздо проще, чем на дачном участке. В крайнем случае зараженное растение всегда можно переставить или изолировать от соседей. Поэтому среди цветоводов популярны народные методы и механические обработки. Инсектициды стоит применять, только если не помогли другие способы.
Убрать механическими способами
Если вы увидели десяток насекомых на любимом гибискусе или бегонии — повремените с опрыскиваниями. Небольшое количество тли можно удалить вручную или с помощью дождевания, а затем поставить в отдельной комнате на карантин. Расскажем подробно про каждый из этих методов.
Соберите тлю руками
Приготовьте кусок светлой ткани и аккуратно смахните в нее насекомых. Можно застелить грунт в горшке белой бумагой, а затем слегка потрясти цветок. Вредители упадут с листьев, и вы быстро от них избавитесь.
Ополосните цветок под душем
Если растение хорошо переносит дождевание, можно отнести его под душ. Промывайте листья напором воды со всех сторон, чтобы смыть всех насекомых.
Обрежьте поврежденные части
Этот способ лучше совмещать с опрыскиванием или дождеванием. Деформированные листья и бутоны лучше удалить вместе с вредителями, которые находятся внутри.
Аккуратно искупайте цветок
Крепким растениям можно устроить настоящую ванну. Для этого оберните грунт пищевой пленкой, затем зафиксируйте стебель рукой и переверните горшок вверх дном. Теперь опустите зеленую часть в ведро с водой и осторожно ополосните.
Обработать народными средствами
В случае когда вредители успели расплодиться, без обработок не обойтись. Поэтому начните с безопасных методов, которые можно применять и для профилактики заражений.
Мыльный раствор
Доступный и самый быстрый способ. Натрите на крупной терке 150 г хозяйственного мыла и разведите стружку в 5 л теплой воды. Затем залейте жидкость в емкость с пульверизатором, обработайте цветы и оставьте в таком виде на сутки. После этого тщательно смойте мыло с листьев и протрите их мягкой тканью.
Чесночный настой
«Ароматное растение — это природный антисептик, которых отпугивает тлю. Измельчите 3—4 зубчика чеснока и залейте 1 л кипятка. Настаивайте сутки, а затем процедите. Полученным раствором опрыскайте растение, уделяя внимание пораженным участкам. Повторяйте процедуру каждые 3—4 дня в течение двух недель», — советует Елена Труновская, цветовод, руководитель питомника комнатных растений Mon Plant.
Нашатырный спирт
Если у вас в доме есть это средство, то сделать опрыскивание проще простого. Достаточно развести 2 столовые ложки нашатырного спирта в 1 л чистой воды комнатной температуры и обработать цветы из пульверизатора.
Луковая шелуха
Для борьбы с тлей можно использовать настой из луковой шелухи. По словам эксперта Елены Труновской, он не только отпугивает тлю, но и укрепляет растение. «Залейте горсть шелухи 1 л кипятка и настаивайте 12—24 часа, затем процедите. Опрыскайте растение целиком, включая стебли и нижнюю сторону листьев. Повторяйте процедуру каждые 3—4 дня до полного исчезновения вредителей», — рекомендует цветовод.
Апельсиновые корки
Любителям цитрусовых поможет настой из высушенных апельсиновых корок. Правда, готовится он более хлопотно, чем остальные средства. Оставьте 200 г кожуры в духовке при температуре +110 °C на пару часов, а затем залейте 1 л воды комнатной температуры. Настаивайте ее в темном месте 5—6 дней, после чего процедите и разбавьте чистой водой в пропорции 1: 20. Для опрыскивания смешайте с прилипателем — 20—30 г тертого хозяйственного мыла.
Советы по использованию народных средств от эксперта Елена Труновской:
Обязательно протестируйте настои и растворы перед первым применением. Нанесите жидкость на один лист и подождите сутки. Если нет ожогов, можно обрабатывать все растение.
Действуйте системно. Обрабатывайте растение несколько раз с интервалом в 3—7 дней, чтобы уничтожить всех вредителей.
Комбинируйте методы. Если тля сильно распространилась, используйте несколько средств (например, мыльный раствор и чесночный настой).
Следите за гигиеной комнатной культуры. Удаляйте поврежденные листья и регулярно протирайте растение влажной тканью.
Обработать профессиональными препаратами
Сильнодействующие инсектициды в домашних условиях применять проблематично, особенно если у вас есть дети или домашние животные. Но сегодня на рынке достаточно биологических средств, которые безопасны для человека.
«Битоксибациллин»
Это препарат широкого действия против тли, вредных чешуекрылых насекомых, паутинного клеща. Его главный плюс в том, что он не накапливается в растениях и плодах и применяется в любую фазу их развития. Разведите средство по инструкции, а затем опрыскайте цветок или протрите листья смоченной тканью. «Битоксибациллин» эффективно работает при температурном режиме +18…+30 °C.
Палочки Etisso Combi-Sticks
Удобное комбинированное средство, работает одновременно как удобрение и препарат по борьбе с вредителями. Защищает растения от клещей, щитовок, белокрылки и тли. Палочки размещают в цветочных горшках по инструкции и поливают по стандартному графику. Вода растворяет действующее вещество, и вредители погибают.
«Фитоверм»
Этот препарат можно применять в теплицах и закрытых помещениях при температуре от +15 °C. Он хорошо работает против плодожорок, совок, листоверток, белянок, пядениц, тлей, трипсов и паутинного клеща. Перед опрыскиванием внимательно прочитайте инструкцию и соблюдайте все требования, чтобы не снизить его эффективность. Эффект от «Фитоверма» появится после ежедневного применения на протяжении 3—5 дней.
На каких комнатных растениях чаще всего заводится тля
Тля — сосущий вредитель. Поэтому ее мало привлекают комнатные цветы с плотной листвой, как у драцен или некоторых пальм. Кроме того, насекомые избегают растений с резким запахом — герань, мяту, розмарин. А вот зеленые украшения дома с нежными, податливыми листовыми пластинами приходятся вредителю по вкусу. Вот на каких цветах тля появляется чаще всего:
на каланхоэ (страдает внутренняя сторона пластин и бутоны);
комнатной розе (розанная тля в первую очередь поражает молодые побеги и цветоносы);
фуксии (вредители скапливаются на оборотной стороне листьев);
гибискусе;
маранте;
цикламене (в первую очередь страдают бутоны);
цитрусовых растениях (комнатных лимонах, мандаринах и апельсинах);
стефанотисе;
Что делать, чтобы предотвратить появление тли
Лучшая защита комнатных цветов от любых вредителей — профилактика. Всего несколько важных правил из списка ниже помогут вашим растениям круглый год оставаться здоровыми.
Все букеты, купленные или подаренные комнатные цветы и рассаду с рынка ставьте на карантин в отдельную комнату. Неделю спустя, если на листьях не появилось признаков заражения, можно перенести новичков к остальным растениям.
Чтобы не пропустить первое появление тли на цветах, регулярно осматривайте их с лупой и при хорошем освещении. Основное внимание уделяйте обратной стороне листьев.
Поддерживайте высокую влажность воздуха в помещении с цветами. Тля, как и паутинный клещ, любит сухой и горячий воздух. Если регулярно орошать растения из пульверизатора, есть вероятность, что вредитель на них не приживется.
Выращивайте на подоконниках ароматную зелень: кинзу, мяту, розмарин, мелиссу. Эти запахи отпугивают тлю.
Землю для пересадки комнатных растений покупайте у проверенных производителей или обеззараживайте ее перед применением.
Один раз в месяц можно делать профилактические обработки растений. Для этого подходят как магазинные биопрепараты, так и растворы домашнего приготовления.
Советы эксперта
"Тля — редкий гость на комнатных растениях. Чаще она появляется на балконных цветах или на растениях для открытого грунта. В последний год я видела много случаев тли на каладиумах, когда насекомые полностью облепляли ствол. Надо понимать, что тля — это самый смешной и слабый вредитель из всех возможных для комнатных растений. Мы обычно замечаем ее, когда она уже окуклилась, встала на крыло, улетела и оставила после себя только много белых пустых шкурок.
Самый милый способ борьбы с тлей летом и весной — принести божьих коровок, 1—2 штуки съедят всю колонию тли. Также можно промыть растение под горячим душем или использовать масло ним — 1—2 мл на 1 л теплой воды.
Инсектициды я бы не советовала. Используйте их, только если у вас массовое поражение роз, бальзаминов. Тогда можно взять препарат «Фитоверм», развести по инструкции и опрыскать цветы 2—3 раза с интервалом в 3—7 дней. Интервал зависит от погоды: чем жарче, тем он меньше«, — поделилась своим профессиональным мнением Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте “Комнатные растения с Евгенией Лисовой”, автор книги “Заклинатель комнатных растений”.
Главное о тле на комнатных растениях
Итак, несмотря на небольшой размер, тля способна серьезно навредить комнатным растениям. Обобщим информацию, которую нужно знать о вредителе новичкам и опытным цветоводам:
1. Тля — это необязательно привычные глазу небольшие насекомые светло-зеленого цвета. У нее множество видов и расцветок. Кроме того, есть крылатые и взрослые особи, которые отличаются от молодой тли. Поэтому любого неизвестного жука на цветке стоит рассматривать как потенциального вредителя.
2. Насекомые попадают в дом на одежде, шерсти животных, покупных растениях и цветочных букетах. Также яйца могут находиться в зараженном грунте, на зелени, овощах и фруктах с дачного участка. Летом тля легко залетает в квартиру через открытые окна и двери.
3. От тли на комнатных цветах можно избавиться с помощью механических методов, народных средств или биологических препаратов. Если насекомые сильно расплодились, можно использовать инсектициды, но при этом нужно соблюдать меры предосторожности.
4. Есть растения, на которых тля заводится чаще всего. Это цветы с нежными и мягкими листьями, куда насекомое легко сможет воткнуть хоботок. В зоне риска цитрусовые, комнатные розы, каланхоэ, бегонии, азалии, фуксии.
5. Чтобы не допустить поражения комнатных цветов тлей, регулярно осматривайте растения и увлажняйте их из пульверизатора. Также не пренебрегайте обеззараживанием покупного грунта, а «зеленых новичков» с рынка или из магазина отправляйте на недельный карантин.
Эксперты:
Елена Труновская, цветовод, руководитель питомника комнатных растений Mon Plant
Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений»