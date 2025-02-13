Тля на комнатных растениях: откуда берется и как бороться с вредителем

Иначе это насекомое называется персиковая, или табачная, тля. Бескрылые особи имеют характерный желтовато-зеленый оттенок, длина тела составляет 2,5 мм. Однако их цвет может меняться от розоватого до светло-коричневого или вишневого. Из всех видов тли именно персиковая переносит более 100 вирусных болезней, что делает ее одним из самых опасных вредителей среди собратьев. Колония этих насекомых быстро распространяется по растению, присасываясь к молодым почкам, а затем к листьям и цветам. Из комнатных они выбирают аспарагус, цикламен, папоротники, лимоны.