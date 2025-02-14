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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: Reuters

По его данным, эпицентр находился в 679 км к юго-западу от города Анкоридж, где проживают порядка 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 25 км.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.