У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8

По его данным, эпицентр находился в 679 км к юго-западу от города Анкоридж, где проживают порядка 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 25 км.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 679 км к юго-западу от города Анкоридж, где проживают порядка 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 25 км.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.