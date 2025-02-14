Магнитные бури 14 февраля 2025 года: надвигается мощный геошторм

В пятницу, 14 февраля, К-индекс будет приближаться к 5 баллам, что характеризуется уже как настоящая магнитная буря класса G1. В основном самые мощные геоудары будут приходиться на первую половину дня, к 12.00 их сила ослабнет до 2 баллов, а к вечеру снова немного поднимется до 3−4 баллов.