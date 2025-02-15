Народные приметы на 16 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В народном календаре этот день известен как Хранитель младенцев. Христиане обращались с молитвами о здоровье малышей к старцу Симеону и пророчице Анне, которые, согласно Библии, по воле Святого Духа накануне встретились с новорожденным Иисусом в храме и прославили его по миру.
Также наши прадедушки и прабабушки знали 16 февраля как Починки. В этот день считалось правильным подготавливать лошадиные ездовые и пахотные сбруи. Известная поговорка «готовь сани летом, а телегу — зимой» как нельзя лучше отражала суть события.
Приметы погоды 16 февраля
Погрузимся в поверья на Руси с народных примет на 16 февраля в 2025 году о погоде.
- Хлопья снега в этот день знаменовали дождливое лето.
- Шум леса воспринимался знамением оттепели, а треск — длительных морозов.
- Чириканье воробьев означало скорый приход весенней погоды.
- Пар над мерзлым водоемом или скопление ярких звезд на небе сулили приближение холодов.
- Если кошка 16 февраля скребла большую часть дня, следовало ждать метель.
Что нужно делать 16 февраля
В этот день на Руси готовили саламату — заваривали кипятком обжаренную муку, а после распаривали в печи. В некоторых хозяйствах в блюдо добавляли шкварки или сливочное масло.
Также люди верили, что 16 февраля — благоприятный день для шалостей домового. Чтобы с жильем не случилась беда, жители Руси даже обращались за помощью к ведьмам. Но самым простым способом не разбудить домового считалось избегать ссор.
Что запрещено делать 16 февраля
В этот день наши предки ни в коем случае не надевали черную одежду, чтобы не притянуть к себе неприятности, в том числе смерть близкого. Также рекомендовалось не брать деньги в долг и не поднимать чужие монеты с земли, чтобы в будущем не столкнуться с финансовыми проблемами.
Кроме того, чтобы не приблизиться к нищете, 16 февраля запрещались поздние утренние подъемы и лень. При встрече на улице с рыжеволосым мужчиной советовалось пройти мимо и не здороваться, протягивая руку, иначе встречи с обманом вскоре было не миновать.