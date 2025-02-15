Народные приметы на 16 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В этот день наши предки ни в коем случае не надевали черную одежду, чтобы не притянуть к себе неприятности, в том числе смерть близкого. Также рекомендовалось не брать деньги в долг и не поднимать чужие монеты с земли, чтобы в будущем не столкнуться с финансовыми проблемами.