Дачникам рассказали, как подготовить участок к весне

Директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко до этого рассказала «Газете.Ru», что россияне могут недорого подключить дачу к газовой сети, а иногда — вообще бесплатно. Здесь государство идет навстречу садоводам. Речь идет о догазификации — специальной социальной программе подведения газа от уже имеющейся трубы в населенном пункте к домам и к участкам СНТ, уточнила она.