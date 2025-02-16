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Народные приметы на 17 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Давным-давно на Руси люди не проводили и дня без сверки с народным календарем, который советовал верные действия для привлечения в жизнь благополучия и устанавливал запреты на определенные поступки, чтобы уберечь от беды. Львиная доля поверий, передаваемых из уст в уста, дожила до наших дней. Расскажем о приметах на 17 февраля.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: John A. Vucetich/Michigan Technological University

В народном календаре эта дата славилась как День Николы Студеного. Христиане чтили память игумена Студийского, которого множество раз пытали в темницах за распространение веры, но который не сломился и получил от Бога дар исцеления.

Также наши предки знали 17 февраля как Волчий сват. Считалось, что в этот день лесные жители повсеместно устраивают брачные игры.

Приметы погоды 17 февраля

Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 17 февраля в 2025 году о погоде.

  • Если продолговатые лапки ели наклонялись к земле, люди ждали метель, стремились ввысь — к солнечным дням.
  • Сильные снегопады 17 февраля считались предвестниками обильного урожая пшеницы.
  • Если лиственный лес внезапно чернел, следовало подготавливаться к оттепели.
  • Отблески инея знаменовали в предстоящем сезоне хороший урожай.
  • Капли дождя и туман говорили о раннем приходе весенней погоды.
  • Яркий свет луны в позднее время предвещал близкие холода.

Что нужно делать 16 февраля

Этот день на Руси старались посвятить хозяйским хлопотам в жилье, чтобы призвать в семью счастье. Только сначала ходили в храм и молились святому Николаю за здоровье близких.

Также 17 февраля женщины обязательно пекли пирожки и угощали родных, чтобы в семье царили достаток и здравие. Если в ночь на День Николы Студеного снился страшный сон, следовало непременно поделиться увиденным с близкими, чтобы в жизни не произошло ничего плохого.

Кроме того, незамужние девушки в этот день гадали на будущего жениха. Дамы узнавали имя первого встречного, считая, что именно так будут звать их супруга.

Что запрещено делать 16 февраля

В этот день хозяйкам запрещалось лениться, чтобы супруг не позарился стать неверным. К тому же на Николу Студеного на улице всегда ждали мороз, поэтому выходить из дому не советовалось, чтобы не заболеть. Особенно под запретом оказывались прогулки в лес, так как существовала большая вероятность стать незваным гостем на звериной «свадьбе».

Считалось, что в такую погоду обязательно разбушуется нечисть, поэтому в этот день не следовало надевать яркую одежду, чтобы не привлекать к себе внимание. Кроме того, не советовали мыться, стричь волосы и ногти. А еще запрещалось веселиться, чтобы нечисть не решила защекотать насмерть.