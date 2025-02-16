Народные приметы на 17 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В этот день хозяйкам запрещалось лениться, чтобы супруг не позарился стать неверным. К тому же на Николу Студеного на улице всегда ждали мороз, поэтому выходить из дому не советовалось, чтобы не заболеть. Особенно под запретом оказывались прогулки в лес, так как существовала большая вероятность стать незваным гостем на звериной «свадьбе».