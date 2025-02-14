Почему рассада не растет: возможные причины и способы их устранения

На каждом этапе работы возникают закономерные вопросы: как правильно подготовить почву для рассады, как ухаживать за всходами, как удобрять и поливать культуру. Больше всего садоводов и огородников волнует, почему рассада не растет или плохо развивается. Ответ следует искать в окружающих условиях (свет, влажность, температура
Почему рассада плохо растет и что с этим делать
Чтобы получить крепкие и взрослые растения, нужно начинать готовиться с момента покупки семян. О том, какие ошибки можно совершить при выращивании рассады, поговорим ниже.
1. Проблемы с качеством семян
Если семена старые, они могут не взойти. Чтобы этого не случилось, нужно заранее внимательно отбраковать плохие семена. Для этого их помещают в стакан с солевым раствором (1 столовая ложка соли на 1 л воды). Через 15 минут испорченные семена всплывут, а хорошие останутся на дне.
В зависимости от видов различных культур для семян может понадобиться стратификация, скарификация и замачивание в молоке (для размягчения).
Перед посадкой семена, у которых нет специальной оболочки, необходимо обеззаразить в слабом растворе марганцовки (1 мг на 100 мл воды), поместив их туда на 20—30 минут. Дражированные и инкрустированные семена в дополнительной обработке не нуждаются. Старые семена можно замочить в растворе, состоящем из одного стакана воды, «Фитоспорина-М» (10 капель) и «Гуми-Оми» (2 капли), чтобы стимулировать их развитие.
2. Неправильная посадка семян
Если семена не всходят, проблема может быть в неверной посадке. Важный момент: почву следует заранее взрыхлить, убрать большие комки и волокна, чтобы у ростков были одинаковые условия для развития.
Заделывают семена равномерно и на рекомендуемую глубину. При этом не следует забывать, что есть и световсхожие семена, например посевной материал петунии, портулака, примулы и сельдерея.
После посадки нельзя сразу поливать землю, так как семена вместе с осевшей почвой уйдут глубоко, что помешает им взойти. Лучше заранее (за 30 минут до посадки) умеренно увлажнить грунт с помощью пульверизатора.
3. Поздний посев семян
Существует примерный график посадки различного семенного материала для каждого региона. Определенные даты посева написаны и на пакете с семенами. Если произвести посев слишком поздно, то растение не успеет достаточно развиться, зацвести и дать урожай. А если передержать рассаду в горшках, она вытянется и перерастет.
4. Нехватка кислорода
Нельзя на весь день закрывать всходы пленкой или пластиковой крышкой в период роста, потому что без притока свежего воздуха рассаде не выжить. Каждый день нужно проветривать ростки хотя бы по 15 минут. При этом сквозняки также противопоказаны.
5. Недостаток освещения
Неподходящие условия выращивания могут заключаться и в недостатке света. Растениям нужен свет примерно на 12—14 часов в сутки. Зимой и в начале весны лучше всего использовать специальные фитолампы, выбирая их в зависимости от количества рассады и качества естественного освещения.
6. Недостаток или переизбыток подкормки
Ранние всходы можно подкормить, только если грунт был неплодородным, а сами ростки перестали развиваться. Обычно же первый раз вносят удобрения после появления двух или трех настоящих листьев.
Если рассада подвергнется пикировке, то порядок такой: до процедуры росткам хватит своих собственных веществ и запасов из грунта, после пикировки нужно подождать 14 дней, далее можно использовать комплексные удобрения. После пересадки рассады в отдельные емкости также нужно подождать две недели до того, как начинать обогащать почву питательными веществами.
Важно: при передозировке удобрений в земле может повыситься количество солей, поэтому рассада может остановиться в росте.
В последний раз рассаду подкармливают за 7—14 дней до высадки на грядку. Для каждого вида овощей, фруктов, ягод и зелени есть свои схемы подкормок.
Еще несколько моментов по поводу удобрений:
лучше использовать подкормки с пометкой «для рассады», так как в них уже точно все рассчитано именно для этой фазы развития;
нужно четко следовать инструкции, не перебарщивать с дозировкой;
вносить удобрение лучше рано утром, когда пасмурно и прохладно;
перед процедурой землю вокруг рассады нужно слегка взрыхлить;
при корневой подкормке нужно предварительно смочить грунт (сделать влажным);
при внесении удобрений нельзя попадать на листья растений, так как можно их обжечь, а если вещество все же попало на росток, то можно опрыскать это место водой из пульверизатора.
7. Мало или слишком много влаги
При недостатке влаги рассада засохнет, а при избытке начинает активно загнивать корневая система. Есть несколько правил полива, которые надо соблюдать:
следует поливать рассаду в первой половине дня, чтобы к вечеру грунт подсох;
вода должна быть теплой;
поливать необходимо тонкой струйкой (есть специальные приспособления, еще можно использовать бутылку с коктейльной трубочкой);
емкости для рассады обязательно должны быть с дренажными отверстиями;
в зависимости от возраста рассады и окружающих условий нужно сбалансировать количество поливов: до всходов землю опрыскивают раз в день, мелкие всходы поливают примерно раз в три дня, далее все зависит от вида растения.
8. Неправильная пикировка
Эту процедуру проводят, когда рассада находится в фазе двух настоящих листьев (примерно через две или три недели после первых всходов). Если поторопиться и провести пикировку раньше, то ростки могут не перенести процедуру и погибнуть, а если позже, то растения могут заболеть, так как корневая система у них будет уже сформирована. Нарушив ее, вы подвергнете рассаду сильному стрессу, она будет долго приживаться и даже остановится в развитии.
Сначала удаляют слабые ростки. Затем начинают пикировку. После процедуры комнатную температуру лучше снизить на два градуса примерно на 48 часов. Растения нельзя сразу оставлять на ярком солнечном свете, лучше притенять саженцы.
Через неделю после приживления рассады ее можно обработать раствором «Эпина» для лучшего роста и развития.
Важно: не всем растениям нужна пикировка. К примеру, процедура противопоказана огурцам и тыквам.
9. Нашествие насекомых-вредителей
Из насекомых портить рассаду может ростковая муха. Она попадает в грунт с компостом или перегноем, а затем поражает молодые всходы. Если рассада падает, а у основания стебля есть маленькие отверстия, то это она. Избавиться от мухи можно при помощи «Актары» (нужно развести препарат строго по инструкции производителя) и прогрева грунта для будущей пикировки в духовке.
10. Маленькая емкость для рассады
Одни растения сначала сеют в общий контейнер, а после рассаживают по отдельным стаканчикам. Другие культуры сразу размещают в разных емкостях. Следует помнить, что каждой культуре нужно разное количество грунта в разные периоды роста. Например, капуста может расти в одной небольшой емкости до пересадки на грядку, а рассаде перцев и баклажанов лучше предоставить контейнер в 500 мл.
Если вы видите, что рассада переросла горшок, следует аккуратно переместить растение в емкость побольше, не разрушая при этом корневой ком.
11. Плохое качество грунта для рассады
Если для рассады брать землю из огорода, то в ней могут оказаться вредители или возбудители болезней. Покупную почву не следует использовать, если у нее слишком бедный состав (или можно дополнить его).
Вот какие ингредиенты для грунта бывают: торф, разрыхлитель (перлит, вермикулит, песок, мелкие гравий и керамзит, цеолит), органика (гумус, зола, опилки лиственных пород деревьев, биоактивная подкормка), минеральные удобрения, дерновая земля в небольшом количестве, кокосовый субстрат.
Когда почва для рассады слишком кислая, она может остановить рост растений. Для большинства культур подходит нейтральный грунт.
Правильная почва — рыхлая, безвредная и питательная. Если в грунт все же необходимо добавить огородную землю, то сначала ее прокаливают в духовке, а затем добавляют в смесь питательные элементы, так как при такой обработке погибают и полезные микроорганизмы.
12. Различные болезни рассады
Домашняя рассада болеет реже, чем растения на улице, но и ее иногда нужно лечить. Обычно это происходит, если рядом с саженцами на подоконнике растут домашние цветы, пораженные паутинным клещом или трипсами, так как они считаются переносчиками различных вирусов. Еще одна распространенная болезнь — черная ножка, или гниль корневой шейки. Передается она, как правило, через грунт. Способствуют ее развитию загущенные посевы, избыточный полив и плохое проветривание, перепады температуры. В качестве лечения рассаду нужно обработать фунгицидами, например «Фитоспорином-М».
13. Холод и сквозняки
Несмотря на то что рассаде важен регулярный приток свежего воздуха, нельзя подвергать ее сквознякам. Лучше постепенно закаливать растения, чтобы они привыкали к уличным условиям. Для каждого вида растений есть свой график закаливания. На ночь важно закрывать окна, чтобы не подвергнуть рассаду минусовой температуре.
14. Глубокая заделка растений
Если слишком сильно заглубить рассаду при пересадке, она может сосредоточить рост на развитии корневой системы, а не стебля и листьев. Таким растениям нужно давать в правильном количестве тепло, свет и воду, чтобы они постепенно выросли. Еще можно аккуратно подсыпать грунт, чтобы зафиксировать ростки, но если они уже тонкие и вытянутые, то делать этого не стоит.
15. Загущенность посадок
При слишком плотной посадке растения начинают конкурировать за свет, что может ослабить их, сделать уязвимыми к болезням и вызвать загнивание. Чтобы предотвратить сильную загущенность, необходимо своевременно и аккуратно прореживать рассаду, давая каждому ростку пространство для роста и развития.
Что важно для хорошего роста рассады
Многие садоводы мечтают о здоровой, коренастой рассаде с развитой корневой системой, оптимальным количеством листьев и крепким стеблем. Чтобы достичь этого, нужно выполнять ряд условий:
организовать правильное освещение фитолампами или солнцем на 14 часов в сутки. Важно: для процесса фотосинтеза растениям нужны как день, так и ночь, поэтому определенное количество часов рассада должна быть в темноте;
соблюдать температурный режим, постепенно закаливать рассаду, беречь от сквозняков. Важно: если в помещении с рассадой сделать высокую температуру (больше +25 °C в начале роста), то она вытянется, так как надземная часть будет развиваться больше, чем корни;
выбирать районированные сорта и гибриды, проверенные временем и с хорошими отзывами;
четко рассчитывать дату посева семенного материала и высадки саженцев в открытый грунт;
своевременно удобрять рассаду, добавлять по необходимости стимуляторы роста;
подготовить плодородный и рыхлый грунт, посадочный материал и удобные емкости;
своевременно пикировать и пересаживать рассаду;
следить за состоянием ростков, вовремя замечать болезни и вредителей;
не давать рассаде перерастать и вытягиваться.
Совет эксперта
«После применения солевого раствора семена необходимо тщательно промыть проточной водой. Проращивание семян помогает еще на начальном этапе увидеть, какие будущие растения жизнеспособные, а какие нет. Чаще всего посевной материал проращивают во влажной марле, хлопчатобумажной ткани или на ватных дисках. Семена прикрывают, но негерметично и ставят в теплое место. Оптимальная температура для проращивания — +20…+25 °C. Увлажнять ткань следует по мере подсыхания с помощью пульверизатора. Через несколько дней семена начинают быстро проклевываться», — советует Ольга Никонорова, ландшафтный дизайнер, опытный садовод, автор блога «Терра Дома».
Главное: почему рассада не растет или растет плохо
Итак, мы выяснили, каких ошибок нужно избегать при выращивании рассады и что именно нужно делать, чтобы в будущем получить хороший урожай. Кратко подведем итоги:
1. Предварительная подготовка к садовому сезону начинается с покупки различных семян. Советуем выбирать районированный посевной материал, проверенный временем или с хорошими отзывами.
2. Далее важно подобрать готовый или сделать самостоятельно грунт для рассады, в котором, кроме торфа, должны быть еще разрыхлители, минеральные и органические удобрения, дерновая земля. А кислотность почвы должна быть нейтральной.
3. Перед посадкой домашние семена и покупные без специальной оболочки замачивают в слабом растворе марганцовки.
4. Принципиально важно сажать семена строго по инструкции, а перед посевом провести другие процедуры, например отбраковку семян, стратификацию
5. Настоятельно рекомендуем сделать почву для рассады однородной, рыхлой и плодородной.
6. Во время фазы роста следует обеспечить рассаде правильную температуру, дополнительное освещение в вечернее время, постепенную закалку, оптимальную влажность, своевременные подкормки, защитить от болезней и вредителей, а также подобрать для молодых растений подходящие по объему емкости.
Эксперт: Ольга Никонорова, ландшафтный дизайнер, опытный садовод, автор блога «Терра Дома»