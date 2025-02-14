Почему рассада не растет: возможные причины и способы их устранения

Эту процедуру проводят, когда рассада находится в фазе двух настоящих листьев (примерно через две или три недели после первых всходов). Если поторопиться и провести пикировку раньше, то ростки могут не перенести процедуру и погибнуть, а если позже, то растения могут заболеть, так как корневая система у них будет уже сформирована. Нарушив ее, вы подвергнете рассаду сильному стрессу, она будет долго приживаться и даже остановится в развитии.