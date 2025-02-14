Как выращивать рассаду кабачков в домашних условиях

Прежде чем приступить к посеву, важно выбрать качественные семена, ведь от их характеристик зависит скорость всходов, устойчивость рассады и будущий урожай. В магазинах представлен широкий ассортимент сортов и гибридов, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. Одни сорта лучше подходят для теплиц, другие — для открытого грунта, а третьи отличаются высокой устойчивостью к различным заболеваниям. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит учитывать климатические условия, сроки созревания и цели выращивания. Ниже разберемся, как выбрать семена кабачков для посева и на что обратить внимание при покупке.