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На Чукотке два рейса не могут вылететь из Анадыря более трех суток

Причиной стала непогода.

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Источник: Типичный Сочи

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Вылет двух рейсов из Анадыря на Чукотке задержан из-за неблагоприятных погодных условия. Рейсы не могут вылететь с 11 и 12 февраля, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Анадыря.

Из Анадыря задержаны отправления рейсов в Лаврентия и Марково. Также из-за неблагоприятных условий в аэропорту назначения задерживается рейс в Хабаровск.

Некоторые воздушные суда региональной авиакомпании не могут вылететь с 11 февраля.

По данным ГУ МЧС России, 11 февраля в Анадыре было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 40 м/с и метели. В настоящее время его действие на погоду в округе ослабевает.