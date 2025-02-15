На Чукотке два рейса не могут вылететь из Анадыря более трех суток

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Вылет двух рейсов из Анадыря на Чукотке задержан из-за неблагоприятных погодных условия. Рейсы не могут вылететь с 11 и 12 февраля, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Анадыря.
Из Анадыря задержаны отправления рейсов в Лаврентия и Марково. Также из-за неблагоприятных условий в аэропорту назначения задерживается рейс в Хабаровск.
Некоторые воздушные суда региональной авиакомпании не могут вылететь с 11 февраля.
По данным ГУ МЧС России, 11 февраля в Анадыре было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 40 м/с и метели. В настоящее время его действие на погоду в округе ослабевает.