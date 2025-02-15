На Камчатке закрыли более 180 км трассы

«15 февраля ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 78 по 260 км автодороги Петропавловск-Камчатский — Мильково, между поселком Начики и селом Шаромы. Движение ограничено в связи с прохождением циклона, плохой видимостью, обильными снежными осадками, сильным ветром, переметами и организацией работ по снегоочистке. Общая протяженность участка составляет 182 км. Скопления автотранспорта на трассе нет. Информация о снятии ограничений будет дана дополнительно», — говорится в сообщении.