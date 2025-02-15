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В 14 регионах РФ прогнозируют снег и ветер до 35 м/с

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сильный снег и ветер 15−35 м/с прогнозируются на этих выходных, 15—16 февраля, в 14 российских регионах, в некоторых из них будут наблюдаться метель, снежные заносы и гололед. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 69% 772 мм рт. ст. +2°
Источник: Мослента

«Днем 16 февраля в Тамбовской, Воронежской, Новгородской, Курской областях пройдет сильный снег, в Мурманской области сильный снег, ветер. На юге европейской России, в Крыму, в субботу ожидаются сильные осадки, дождь, мокрый снег, потом он будет переходить в снег, также гололед, гололедно-изморозевые отложения, ветер 15−20 м/с. В Краснодарском крае аналогичная ситуация: сильные осадки в виде мокрого снега, дождя, усиление ветра до 23−28 м/с, потому что температура там ниже нормы, уже ночные температуры отрицательные, дневные — с небольшим плюсом. Такая непогода связана с понижением температуры и с прохождением холодных фронтальных разделов», — сказал он.

Сильный снег прогнозируется и на Урале, а именно в Свердловской области. Непогода посетит в ближайшее время юг Западной Сибири, в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай пройдет снег, метель, ветер может достигать более 20 м/с, в Республике Алтай — до 35 м/с, прогнозируются снежные заносы, сильная гололедица. «На юге Красноярского края и в Хакасии также ожидаются сильный снег, ветер. В Хакасии есть метеостанция “Ненастная”, там ветер будет до 30 м/с, она оправдывает свое название», — подытожил Вильфанд.