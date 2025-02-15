В 14 регионах РФ прогнозируют снег и ветер до 35 м/с

«Днем 16 февраля в Тамбовской, Воронежской, Новгородской, Курской областях пройдет сильный снег, в Мурманской области сильный снег, ветер. На юге европейской России, в Крыму, в субботу ожидаются сильные осадки, дождь, мокрый снег, потом он будет переходить в снег, также гололед, гололедно-изморозевые отложения, ветер 15−20 м/с. В Краснодарском крае аналогичная ситуация: сильные осадки в виде мокрого снега, дождя, усиление ветра до 23−28 м/с, потому что температура там ниже нормы, уже ночные температуры отрицательные, дневные — с небольшим плюсом. Такая непогода связана с понижением температуры и с прохождением холодных фронтальных разделов», — сказал он.