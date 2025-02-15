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Вильфанд заявил, что с зимой прощаться рано

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. С зимой прощаться рано, но со снегом в центре европейской РФ будет «напряженка», его высота на следующей неделе увеличится максимум на 2 сантиметра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: © РИА Новости

«Зима, казалось бы, наступила, но, как говорила героиня фильма “Москва слезам не верит”: “в стране с бумагой напряженка”, так вот в Центральном федеральном округе напряженка со снегом. На северо-западе он есть, в центрально-черноземных областях, даже на юге, а в центре европейской части России его мало», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что малое количество снега наблюдается в Москве и Подмосковье, Смоленской, Тверской, Брянской, Рязанской областях.

«Небольшой снег будет идти, но высота снега увеличится на 1−2 сантиметра. На лыжи не встанешь, в снежки не поиграешь», — сообщил метеоролог.

При этом он отметил, что «с зимой прощаться рано», в течение следующей недели в центре европейской части РФ ночью температуры будут около минус 10, днем — минус 4 — минус 9 градусов.