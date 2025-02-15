Вильфанд заявил, что с зимой прощаться рано

«Зима, казалось бы, наступила, но, как говорила героиня фильма “Москва слезам не верит”: “в стране с бумагой напряженка”, так вот в Центральном федеральном округе напряженка со снегом. На северо-западе он есть, в центрально-черноземных областях, даже на юге, а в центре европейской части России его мало», — сказал Вильфанд.