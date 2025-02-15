В Туве и Алтайском крае ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае

БАРНАУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Республике Алтай. Толчки ощущались в Алтайском крае и Республике Тыва, сообщают региональные главки МЧС.
«По данным Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН (сейсмостанция), на территории Республики Алтай зафиксировано сейсмособытие магнитудой 6,4 балла», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Уточняется, что на территории всего Алтайского края интенсивность толчков не превышала 3 баллов. В пресс-службе отметили, что сейсмособытие ощущалось на территории 29 муниципальных образований, преимущественно по восточной части края: в Заринской, Бийской, Белокурихинской зонах и городе Барнауле.
В ГУ МЧС по Республике Тыва сообщили, что толчки ощущались в некоторых районах региона. «По информации ЕДДС ощущались незначительные толчки в Монгун-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Овюрском и Бай-Тайгинском районах, городе Ак-Довурак. Направлены оперативные группы для обследования социально-значимых объектов», — говорится в сообщении ведомстве.
Спасатели выехали в Кош-Агачский район Республики Алтай для проверки последствий землетрясения, сообщили ТАСС в ГУ МЧС региона. В Хакасии также ощущались толчки, но их магнитуда не превысила 2, подтвердили в местном управлении МЧС. По данным мэрии Новокузнецка Кемеровской области, в городе также ощущались подземные толчки. Как сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона, угольные шахты продолжают работу в штатном режиме.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,7 в 27 км к юго-западу от села Кош-Агач в Республике Алтай.