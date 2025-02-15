В Туве и Алтайском крае ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае

Спасатели выехали в Кош-Агачский район Республики Алтай для проверки последствий землетрясения, сообщили ТАСС в ГУ МЧС региона. В Хакасии также ощущались толчки, но их магнитуда не превысила 2, подтвердили в местном управлении МЧС. По данным мэрии Новокузнецка Кемеровской области, в городе также ощущались подземные толчки. Как сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона, угольные шахты продолжают работу в штатном режиме.