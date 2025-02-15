В ГД рассказали, как сэкономить на межевании земельных участков

Для проведения комплексных кадастровых работ готовится один межевой план, съемка делается сразу на все СНТ. «В итоге каждый собственник оплачивает сумму 1000−1500 рублей за межевание своего участка. Это в 10 раз меньше, чем при индивидуальном заказе. И, кстати, несмотря на то, что закон позволяет быть инициатором комплексных кадастровых работ самими СНТ, никто не отменил проведение общего межевания за счет бюджетных средств. Чтобы уточнить возможность бесплатного межевания, нужно направить запрос муниципальным властям от имени СНТ. Местные власти спокойно могут поставить этот пункт в проект бюджета, чтобы запланировать эти расходы и оплатить», — заключил Сергей Гаврилов.