На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения

«Ввел в республике режим повышенной готовности. В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. Проведем здесь обследования скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей. Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно незначительные, не связанные с конструктивом зданий», — написал Турчак в своем телеграм-канале.
Он добавил, что муниципалитетам поручено до конца дня завершить осмотр объектов и направить информацию в оперативный штаб. Также в Кош-Агачский район для координации работы направлен заместитель руководителя региона, министр здравоохранения республики Дмитрий Хубезов. Турчак отметил, что в Кош-Агачском и Улаганском районах сегодня отменены занятия в школах и массовые мероприятия.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Республике Алтай в 08:48 (04:48 мск) утром 15 февраля в 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района. Толчки ощущались на территории всего региона, а также в Алтайском крае, Республике Тыва, Хакасии и Кемеровской области. Пострадавших нет.