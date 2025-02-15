На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения

«Ввел в республике режим повышенной готовности. В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. Проведем здесь обследования скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей. Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно незначительные, не связанные с конструктивом зданий», — написал Турчак в своем телеграм-канале.