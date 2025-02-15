В Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности

Согласно прогнозу, в течение дня температура воздуха в столице может колебаться от минус 8 до минус 6 градусов, по области — от минус 10 до минус 5 градусов. В ночь на воскресенье, 16 февраля, на фоне облачной погоды и небольшого снега столбики термометров покажут от минус 13 до минус 11 градусов в Москве и от минус 16 до минус 11 градусов — в Подмосковье. Днем в воскресенье в столичном регионе должно быть около минус 7 градусов.