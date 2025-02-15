В Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности

«В период до 21:00 мск понедельника, 17 февраля, в Москве и Московской области местами возможна гололедица», — сказали в Гидрометцентре РФ. Здесь напомнили, что желтый уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует потенциально опасные метеорологические условия.
Согласно прогнозу, в течение дня температура воздуха в столице может колебаться от минус 8 до минус 6 градусов, по области — от минус 10 до минус 5 градусов. В ночь на воскресенье, 16 февраля, на фоне облачной погоды и небольшого снега столбики термометров покажут от минус 13 до минус 11 градусов в Москве и от минус 16 до минус 11 градусов — в Подмосковье. Днем в воскресенье в столичном регионе должно быть около минус 7 градусов.
В настоящее время, по данным Гидрометцентре РФ, в Москве воздух остыл до минус 8,7 градусов — такую температуру показывают столбики термометров на главной городской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ. При этом самая низкая за минувшую ночь температура была зафиксирована в подмосковном Волоколамске — там было минус 10,5 градусов.