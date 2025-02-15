Королевский гладиолус в саду — цветы выгоняют бутон за бутоном: простые секреты выращивания

Клубнелуковицы следует достать за месяц до начала посадки, примерно в начале апреля. Их необходимо очистить и выложить на светлое место. Там клубнелуковицы отдохнут и будут готовы к высадке в грунт. Стоит отметить, что луковицы могут испортиться, если на них будут попадать прямые солнечные лучи, поэтому следует выложить их на теневую сторону.