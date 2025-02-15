Королевский гладиолус в саду — цветы выгоняют бутон за бутоном: простые секреты выращивания

Букеты с гладиолусами выглядят просто шикарно, поэтому такие цветы можно посадить на приусадебном участке. Они будут радовать дачника несколько месяцев, а секреты выращивания довольно простые.
Клубнелуковицы следует достать за месяц до начала посадки, примерно в начале апреля. Их необходимо очистить и выложить на светлое место. Там клубнелуковицы отдохнут и будут готовы к высадке в грунт. Стоит отметить, что луковицы могут испортиться, если на них будут попадать прямые солнечные лучи, поэтому следует выложить их на теневую сторону.
Клубнепочки или так называемые детки гладиолусов высаживаются в конце апреля на солнечный участок, а клубнелуковицы в начале мая. Такая схема приведет к длительному цветению.
Кроме того, если посадить гладиолусы на грядки после помидоров или баклажанов, то их не нужно удобрять при посадке. Если предшественники были другие, можно добавить комплексные минеральные удобрения для лучшего цветения.
Крупные луковицы необходимо заглубить на 10 сантиметров, мелкие — на 5. После этого начинается уход за гладиолусами. Их необходимо поливать один раз в 5 дней, окучить 2 раза за сезон, а также 3 раза обработать от трипсов.
Чтобы цветы стояли прямо, можно установить стационарные дуги или колышки. Эта конструкция не даст стеблям упасть, и гладиолусы будут всегда выглядеть гордо.