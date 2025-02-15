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Землетрясение на Алтае магнитудой 6,4 ощутили несколько регионов Сибири

Около 5 утра мск Алтае-Саянская геофизическая служба РАН передала сообщение о землетрясении магнитудой 6,4 с эпицентром неподалеку от села Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай.

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Источник: Российская газета

Подземные толчки, по данным МЧС, ощущались на всей территории республики. Уточняется, что никто не погиб и не пострадал.

Глава региона Андрей Турчак рассказал о введении режима повышенной готовности. В ряде районов отмечены незначительные повреждения социально значимых объектов. Кроме того, отменены школьные занятия и массовые мероприятия в Улаганском и Кош-Агачском районах.

О подземных толчках также сообщили и в Алтайском крае. Сейсмособытие ощущалось на территории 29 муниципалитетов, главным образом — в восточной части региона — городе Барнауле, Белокурихинской, Бийской, Заринской зонах. Интенсивность не превысила 3 баллов.

Даны поручения следить за состоянием инфраструктуры и кузбасским энергетикам. По информации СГК, землетрясение не сказалось на подаче тепла и энергии жителям Кузбасса. Тем не менее, будет проведен дополнительный осмотр зданий и сооружений.

Отголоски сейсмособытия отмечены в Новокузнецке. Там также по поручению властей организована проверка социально значимых объектов.