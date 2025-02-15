Землетрясение на Алтае магнитудой 6,4 ощутили несколько регионов Сибири

Подземные толчки, по данным МЧС, ощущались на всей территории республики. Уточняется, что никто не погиб и не пострадал.
Глава региона Андрей Турчак рассказал о введении режима повышенной готовности. В ряде районов отмечены незначительные повреждения социально значимых объектов. Кроме того, отменены школьные занятия и массовые мероприятия в Улаганском и Кош-Агачском районах.
О подземных толчках также сообщили и в Алтайском крае. Сейсмособытие ощущалось на территории 29 муниципалитетов, главным образом — в восточной части региона — городе Барнауле, Белокурихинской, Бийской, Заринской зонах. Интенсивность не превысила 3 баллов.
Даны поручения следить за состоянием инфраструктуры и кузбасским энергетикам. По информации СГК, землетрясение не сказалось на подаче тепла и энергии жителям Кузбасса. Тем не менее, будет проведен дополнительный осмотр зданий и сооружений.
Отголоски сейсмособытия отмечены в Новокузнецке. Там также по поручению властей организована проверка социально значимых объектов.