Землетрясение на Алтае магнитудой 6,4 ощутили несколько регионов Сибири

Даны поручения следить за состоянием инфраструктуры и кузбасским энергетикам. По информации СГК, землетрясение не сказалось на подаче тепла и энергии жителям Кузбасса. Тем не менее, будет проведен дополнительный осмотр зданий и сооружений.