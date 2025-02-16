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У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Сейчас в Ричмонде: +6° 5 м/с 100% 753 мм рт. ст. +4°
Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло ночью 16 февраля. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 101 километре южнее необитаемого курильского острова Симушир, очаг — на глубине 62 километра», — рассказала собеседница агентства.

По информации сейсмолога, данные об ощутимости специалистам на поступали. Тревога цунами не объявлялась.