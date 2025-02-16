У побережья южных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло ночью 16 февраля. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 101 километре южнее необитаемого курильского острова Симушир, очаг — на глубине 62 километра», — рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмолога, данные об ощутимости специалистам на поступали. Тревога цунами не объявлялась.