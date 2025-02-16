Россиянам рассказали, когда колорадский жук может прийти на Дальний Восток

До этого эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что мыльный раствор или зоошампунь помогут избавиться от тли на дачном участке. Эксперт уточнила, что тля поедает листья и все зеленые части растения, в результате чего плоды лишаются питания и влаги. Однако если тли на участке слишком много, лучше всего использовать инсектициды, заключила она.