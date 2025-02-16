Погода с температурой ниже нормы на 3−8 градусов задержится минимум на неделю

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, понижение температуры произошло из-за вторжения арктических воздушных масс. В столичном регионе по ночам столбики термометров будут опускаться до 8−14 градусов. Днём в ближайшие дни ожидается от 3 до 9 мороза. При этом сильных снегопадов не будет. В отдельные дни в отдельных районах небольшие осадки.