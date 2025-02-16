Погода с температурой ниже нормы на 3−8 градусов задержится минимум на неделю

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, понижение температуры произошло из-за вторжения арктических воздушных масс. В столичном регионе по ночам столбики термометров будут опускаться до 8−14 градусов. Днём в ближайшие дни ожидается от 3 до 9 мороза. При этом сильных снегопадов не будет. В отдельные дни в отдельных районах небольшие осадки.
Похолодание пришло и в Санкт-Петербург. Там температура будет ниже московской на один-два градуса. Холоднее, чем в Москве, будет и на юге ЦФО. В частности, в Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях.
В воскресенье в Тамбовской, Воронежской, Новгородской, Курской областях сильный снег. Некомфортная погода в Крыму: там сильные осадки — дождь, мокрый снег, снег. В Краснодарском крае ветер до 23−28 м/с, в отдельных районах мокрый снег. Ночью температура будет опускаться ниже нуля, на дорогах скользко.
Сильный снег прогнозируется и на Урале — в Свердловской области. На юге Западной Сибири — в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай метели и сильные порывы ветра.
Так, в Республике Алтай — до 35 м/с, прогнозируются снежные заносы, сильная гололедица. В ближайшие дни комфортной погоды ожидать там не стоит.