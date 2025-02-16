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В Полтавской области произошло землетрясение

В Полтавской области произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1.

Сейчас в Ричмонде: +6° 5 м/с 100% 753 мм рт. ст. +4°
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Полтавской области ночью произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1, сообщил главный центр специального контроля Украины в соцсети Facebook*.

«Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра. По классификации землетрясений относится к неощутимым», — отметили в ведомстве.

В центре уточнили, что землетрясение произошло ночью, его магнитуда была 3,1.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 1 февраля сообщала о землетрясении магнитудой 3,67 в Полтавской области.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.