В Полтавской области произошло землетрясение

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Полтавской области ночью произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1, сообщил главный центр специального контроля Украины в соцсети Facebook*.
«Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра. По классификации землетрясений относится к неощутимым», — отметили в ведомстве.
В центре уточнили, что землетрясение произошло ночью, его магнитуда была 3,1.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 1 февраля сообщала о землетрясении магнитудой 3,67 в Полтавской области.
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