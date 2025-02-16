В Красноярске объявили режим «черного неба»

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который также называют режимом «черного неба», объявлен в Красноярске. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«С 19:00 (15:00 мск) 16 февраля 2025 года до 19:00 (15:00 мск) 17 февраля 2025 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.
При режиме «черного неба» предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.