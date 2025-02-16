Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Красноярске объявили режим «черного неба»

В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что эта мера будет действовать до 19:00 17 февраля.

Сейчас в Ричмонде: +6° 5 м/с 100% 753 мм рт. ст. +4°
Источник: Аргументы и факты

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который также называют режимом «черного неба», объявлен в Красноярске. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 19:00 (15:00 мск) 16 февраля 2025 года до 19:00 (15:00 мск) 17 февраля 2025 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

При режиме «черного неба» предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.