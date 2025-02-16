В Красноярске объявили режим «черного неба»

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который также называют режимом «черного неба», объявлен в Красноярске. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.