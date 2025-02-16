9 волшебных домашних растений, которые сделают вас здоровее и заберут себе все болезни

Как и в случае с лавандой, сам аромат ромашки способен вселить в нас спокойствие и улучшить качество сна. Этот цветок — первое народное средство, к которому обращаются при бессоннице. Но не только: полезные свойства ромашки на этом не заканчиваются. Вещества, которые содержатся в ромашке, обладают свойством обеззараживать раны, но, конечно, для этого нужно использовать её листья или настой на них. В любом случае эти же вещества ромашка выделяет в воздух, так что они могут оказывать позитивное влияние на дыхательную систему человека.