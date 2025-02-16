1 таблетка на 1 литр — и рассада огурцов вырастет мощной и коренастой: урожай придется собирать мешками

Дачникам рассказали, как вырастить крепкую, здоровую, коренастую и мощную рассаду огурцов, которая в дальнейшем даст обильный урожай. Зеленцы придется собирать целыми мешками.
По словам агронома Елены Николаевой, от здоровья и качества рассады напрямую зависит будущий урожай. Проращивать семена нужно в вермикулите, размещать их следует на расстоянии 2 сантиметров друг от друга. После посева семена необходимо накрыть пленкой и убрать в теплое место под фитолампу. Всходы появятся довольно быстро и дружно.
Как только рассада начнет расти, огурцы нужно пересадить в 500-миллилитровые стаканчики с грунтом. В них нужно обязательно проделать дренажные отверстия. Грунт должен на 80% состоять из верхового раскисленного торфа, на 15% — из опилок, которые будут сохранять влажность, и на 5% — из биогумуса для питания.
Как разъяснила эксперт в своем Дзен-канале «60 соток в Сибири», чтобы оздоровить рассаду и простимулировать ее на рост, нужно опрыскать огурцы раствором янтарной кислоты. Для его приготовления нужно развести 1 таблетку в 100 мг или 0,1 грамма «янтарки» в 1 литре воды. Периодичность подкормки составляет 1 раз в 5 дней до самой высадки в грунт.