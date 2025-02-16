1 таблетка на 1 литр — и рассада огурцов вырастет мощной и коренастой: урожай придется собирать мешками

Как разъяснила эксперт в своем Дзен-канале «60 соток в Сибири», чтобы оздоровить рассаду и простимулировать ее на рост, нужно опрыскать огурцы раствором янтарной кислоты. Для его приготовления нужно развести 1 таблетку в 100 мг или 0,1 грамма «янтарки» в 1 литре воды. Периодичность подкормки составляет 1 раз в 5 дней до самой высадки в грунт.