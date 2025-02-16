У побережья южных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано 16 февраля в 18.43 (10.43 мск). Его эпицентр располагался в Тихом океане в 186 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Симушир, очаг находился на глубине 52 километров», — рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмолога, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
Это уже третье землетрясение у побережья южных Курил в течение суток: первое произошло ночью, второе — днем и ощущалось силой три балла на острове Шикотан.