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У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Сейчас в Ричмонде: +7° 6 м/с 100% 747 мм рт. ст. +4°
Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано 16 февраля в 18.43 (10.43 мск). Его эпицентр располагался в Тихом океане в 186 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Симушир, очаг находился на глубине 52 километров», — рассказала собеседница агентства.

По информации сейсмолога, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

Это уже третье землетрясение у побережья южных Курил в течение суток: первое произошло ночью, второе — днем и ощущалось силой три балла на острове Шикотан.