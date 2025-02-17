Землетрясение в Республике Алтай не принесло сильных разрушений

При этом если в эпицентре интенсивность сотрясений достигла 8,5 балла, то в селах она была 4−5, что по классификации ГУ МЧС соответствует «интенсивному» либо «довольно сильному» землетрясению.
«В соцсетях фиксируются сообщения о разрушениях. Они не соответствуют действительности. Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие», — оперативно написал в своем телеграм-канале глава региона Андрей Турчак. По его словам, все повреждения «незначительные, не связанные с конструктивом зданий». ГУ МЧС, в свою очередь, сообщило об осыпавшейся штукатурке в средней общеобразовательной школе села Купчегень в Онгудайском районе и кратковременном отключении электроэнергии в части села Кош-Агач.
Между тем подземные толчки почувствовали жители на всей территории республики, а также в соседних регионах. По данным МЧС, в Алтайском крае сейсмособытие ощущалось в восточной части региона на территории 29 муниципальных образований, в том числе в Барнауле. Интенсивность здесь не превышала трех баллов, разрушений нет. Отголоски землетрясения были отмечены также в Новосибирской области, Кузбассе, Туве и Красноярском крае.
Власти республики, как положено в таких ситуациях, ввели режим повышенной готовности и организовали работу оперативного штаба. Первым делом в Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. Началась повсеместная проверка социально значимых и строящихся объектов.
Вечером в субботу на совещании в Главном управлении МЧС России было объявлено, что обследования, проведенные рабочими группами во всех муниципальных образованиях республики, не выявили конструктивных повреждений на объектах социальной сферы. Объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме. Транспортное сообщение, связь, теплоснабжение не нарушены. Вместе с тем в трех населенных пунктах Кош-Агачского района (Старый Бельтир, Теленгит-Сортогой и Мухор-Тархата) частично нарушено водоснабжение, там организован подвоз питьевой воды. Кое-где в частных домах разрушены печи и ряд социальных объектов в Онгудайском и Турочакском районах республики.