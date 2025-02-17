Землетрясение в Республике Алтай не принесло сильных разрушений

Вечером в субботу на совещании в Главном управлении МЧС России было объявлено, что обследования, проведенные рабочими группами во всех муниципальных образованиях республики, не выявили конструктивных повреждений на объектах социальной сферы. Объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме. Транспортное сообщение, связь, теплоснабжение не нарушены. Вместе с тем в трех населенных пунктах Кош-Агачского района (Старый Бельтир, Теленгит-Сортогой и Мухор-Тархата) частично нарушено водоснабжение, там организован подвоз питьевой воды. Кое-где в частных домах разрушены печи и ряд социальных объектов в Онгудайском и Турочакском районах республики.