На Южный брег Крыма обрушился сильный снегопад

«На ЮБК обрушился сильный снегопад. Ялту заметает. Прошу без острой необходимости не выезжать на личном транспорте. Дорога на Ай-Петри закрыта. В работе общественного транспорта могут возникнуть сбои», — написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, коммунальная техника с раннего утра вышла расчищать дороги, дополнительно привлечены силы из Симферополя и Бахчисарая. В приоритете расчистка дорог к важным социальным объектам — хлебокомбинату, больницам, пожарной части, скорой помощи.
Кроме того, по ее словам, в связи с ухудшением погодных условий в Ялте, решение о посещении детьми учебных заведений в понедельник принимают родители.
«В детских садах будут организованы дежурные группы. В школах 1 классы ушли на плановые недельные каникулы, для остальных деток образовательный процесс будет организован, но отсутствие ребёнка не будет считаться прогулом. Администрации школ откорректируют учебный план, а административные контрольные работы будут перенесены на другой день», — подчеркнула Павленко.
Глава города также призвала работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.