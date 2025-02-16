Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

На Южный брег Крыма обрушился сильный снегопад

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Сильный снегопад обрушился на южный брег Крыма, дорога на плато горы Ай-Петри закрыта, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: © РИА Новости

«На ЮБК обрушился сильный снегопад. Ялту заметает. Прошу без острой необходимости не выезжать на личном транспорте. Дорога на Ай-Петри закрыта. В работе общественного транспорта могут возникнуть сбои», — написала Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, коммунальная техника с раннего утра вышла расчищать дороги, дополнительно привлечены силы из Симферополя и Бахчисарая. В приоритете расчистка дорог к важным социальным объектам — хлебокомбинату, больницам, пожарной части, скорой помощи.

Кроме того, по ее словам, в связи с ухудшением погодных условий в Ялте, решение о посещении детьми учебных заведений в понедельник принимают родители.

«В детских садах будут организованы дежурные группы. В школах 1 классы ушли на плановые недельные каникулы, для остальных деток образовательный процесс будет организован, но отсутствие ребёнка не будет считаться прогулом. Администрации школ откорректируют учебный план, а административные контрольные работы будут перенесены на другой день», — подчеркнула Павленко.

Глава города также призвала работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.