На Южный брег Крыма обрушился сильный снегопад

«В детских садах будут организованы дежурные группы. В школах 1 классы ушли на плановые недельные каникулы, для остальных деток образовательный процесс будет организован, но отсутствие ребёнка не будет считаться прогулом. Администрации школ откорректируют учебный план, а административные контрольные работы будут перенесены на другой день», — подчеркнула Павленко.