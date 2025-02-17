Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в четырех округах РФ

«Сильные осадки продолжатся в Южном федеральном округе, в начале недели, до 18 февраля, тут прогнозируется таким образом, что и в Ростовской области, и в Краснодарском крае пройдут сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, будут гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега, гололедица», — сказал он.
По словам Вильфанда, такая ситуация связана с тем, что ночные температуры на юге европейской части страны сейчас низкие и составляют от минус 3 до минус 8 градусов, что на 4 градуса ниже нормы, днем температура около 0 градусов. «Обращу внимание на Краснодарский край, здесь в понедельник ожидается мокрый снег и снег, на юге региона не исключен дождь, усиление ветра составит 22−27 м/с, поэтому метель, а на дорогах снежные заносы. Непосредственно по Сочи такой прогноз выпущен: по вторник включительно — очень сильный снег в предгорьях и горах, сильное налипание мокрого снега. Лавиноопасно уже выше 1 тыс. м, то есть там катание на лыжах сейчас запрещено», — отметил Вильфанд.
В Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии прогнозируются сильные осадки: дождь, мокрый снег, снег, а также гололедица, налипание мокрого снега и усиление ветра до 20 м/с. В Республике Ингушетия, Чеченской Республике ветер усилится до 23 м/с.
На юге Камчатки в ближайшие дни ветер будет усиливаться до 20−22 м/с, ожидаются сильный снегопад, налипание мокрого снега, метель. В Приморском крае ветер может усиливаться до 20−25 м/с.
На юге Приволжского федерального округа в понедельник непогода будет наблюдаться в Оренбургской области, прогнозируются сильный снегопад, усиление ветра до 21 м/с, метель, снежные заносы и гололедица. «Циклон прошел по югу, но он направился в сторону Приволжского федерального округа, поэтому и в Пензенской области, и в Ульяновской, и в Самарской приличные осадки выпали — от 10 до 20 мм, в Татарстане — до 15 мм. Даже в Пермском крае их было много, в Краснодарском крае тоже сильные осадки наблюдались, выпало до 25 мм», — рассказал метеоролог.
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