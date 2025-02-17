Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в четырех округах РФ

По словам Вильфанда, такая ситуация связана с тем, что ночные температуры на юге европейской части страны сейчас низкие и составляют от минус 3 до минус 8 градусов, что на 4 градуса ниже нормы, днем температура около 0 градусов. «Обращу внимание на Краснодарский край, здесь в понедельник ожидается мокрый снег и снег, на юге региона не исключен дождь, усиление ветра составит 22−27 м/с, поэтому метель, а на дорогах снежные заносы. Непосредственно по Сочи такой прогноз выпущен: по вторник включительно — очень сильный снег в предгорьях и горах, сильное налипание мокрого снега. Лавиноопасно уже выше 1 тыс. м, то есть там катание на лыжах сейчас запрещено», — отметил Вильфанд.