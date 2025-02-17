Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День защитника Отечества

«В субботу еще температура будет на 3−4 градуса ниже нормы, ночью прогнозируется минус 6−11, а днем — минус 2−7. В воскресенье, на 23 февраля, поскольку будет постепенное повышение температуры, воздух будет перемещаться с запада, ночные температуры составят минус 4−9 градусов, днем ожидается минус 1−4 градуса. Температура будет приближаться к своим нормальным значениям», — сказал он.