На Урале спрогнозировали ночные морозы до минус 34 градусов

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снегопад, метель и похолодание, порывы ветра до 15 м/с. Ночью в регионе похолодает до минус 28 градусов, днем ожидается потепление до минус 11 градусов. В Югре в эти дни ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снегопад, метель, порывы ветра до 17 м/с. Ночью похолодает до минус 28 градусов, днем воздух прогреется до минус 4 градусов, в отдельных районах похолодает до минус 23 градусов.