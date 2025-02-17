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В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за резкого ухудшения погоды

На территории Северной Осетии объявили режим чрезвычайной ситуации после закрытия Военно-грузинской дороги из-за ухудшения погоды.

Сейчас в Ричмонде: +1° 7 м/с 51% 757 мм рт. ст. +3°
Источник: Российская газета

Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло, грузовые автомобили перестанут пускать на территорию региона, если стоянки для них заполнятся.

Движение большегрузного транспорта приостановили с 11 часов 17 февраля. Погода начала ухудшаться еще накануне, а сейчас почти вся Северная Осетия находится во власти снегопадов.

«По моему поручению в местах скопления транспорта организуют пункты обогрева: здесь можно не только погреться и выпить чай, но и зарядить мобильные устройства. Также будут дежурить бригады скорой помощи», — отметил Сергей Меняйло.

По данным правительства Северной Осетии, сейчас на спецстоянках находятся 550 единиц автотранспорта, еще 920 на дорогах. При этом, в электронной очереди для проезда через КПП «Верхний Ларс» на территорию Грузии зарегистрированы 800 большегрузов.

Кроме того, на территории Транскавказской автомагистрали, которая соединяет Северную и Южную Осетию, в ближайшие дни прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных явлений: снег, местами сильный, туман, гололед, на дорогах гололедица, в горах повышение лавинной опасности.

Синоптики сообщают, что непогода продержится на территории Северной Осетии до конца недели.