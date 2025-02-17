В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за резкого ухудшения погоды

Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло, грузовые автомобили перестанут пускать на территорию региона, если стоянки для них заполнятся.
Движение большегрузного транспорта приостановили с 11 часов 17 февраля. Погода начала ухудшаться еще накануне, а сейчас почти вся Северная Осетия находится во власти снегопадов.
«По моему поручению в местах скопления транспорта организуют пункты обогрева: здесь можно не только погреться и выпить чай, но и зарядить мобильные устройства. Также будут дежурить бригады скорой помощи», — отметил Сергей Меняйло.
По данным правительства Северной Осетии, сейчас на спецстоянках находятся 550 единиц автотранспорта, еще 920 на дорогах. При этом, в электронной очереди для проезда через КПП «Верхний Ларс» на территорию Грузии зарегистрированы 800 большегрузов.
Кроме того, на территории Транскавказской автомагистрали, которая соединяет Северную и Южную Осетию, в ближайшие дни прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных явлений: снег, местами сильный, туман, гололед, на дорогах гололедица, в горах повышение лавинной опасности.
Синоптики сообщают, что непогода продержится на территории Северной Осетии до конца недели.