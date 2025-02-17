В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за резкого ухудшения погоды

По данным правительства Северной Осетии, сейчас на спецстоянках находятся 550 единиц автотранспорта, еще 920 на дорогах. При этом, в электронной очереди для проезда через КПП «Верхний Ларс» на территорию Грузии зарегистрированы 800 большегрузов.