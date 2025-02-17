Народные приметы на 18 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В ночь на 18 февраля народ на Руси старался не засыпать, чтобы не прокараулить нечисть, охотящуюся за душами отдыхающих от дневных дел людей. Но, если сон все-таки одолевал, следовало запомнить ночные видения, потому что в течение 20 суток они обязательно должны были обратиться в реальность. При этом считалось, что дневной сон 18 февраля должен был исполниться только через год.