Народные приметы на 18 февраля 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

В народном календаре эта дата известна как День Агафьи-коровницы-поминальницы. В прежние времена в конце зимы обычно заканчивались запасы корма для скота, из-за истощения вымирали целые стада. Предполагалось, что Агафья была способна помочь избежать коровам такой участи. Также люди верили, что святая защищала от пожаров, нечисти и оберегала души умерших близких.
Приметы погоды 18 февраля
Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 18 февраля в 2025 году о погоде.
- Стужа в День Агафьи-коровницы-поминальницы знаменовала комфортную весну и знойное лето.
- Бесснежье означало практически полное отсутствие дождей в летний сезон, а соответственно — опасность засухи.
- Теплое 18 февраля сулило избавление от ярых морозов в ближайшие дни.
- Считалось, что если вороны засовывали клювы под крылья, то вскоре можно было ждать похолодание.
- Увеличение уровня воды в водоемах и колодцах влекло за собой скорое потепление.
Что нужно делать 18 февраля
В этот день на Руси люди в память о святой Агафье освещали в церкви хлеб с солью в качестве оберега от злодеяний огня и ходили на кладбище к могилам родственников, а после организовывали поминки.
Также старались обильно накормить скот и убраться в хлеву. Не оставляли без внимания и порядок в доме. Наши предки 18 февраля обязательно очищали жилища от грязи, чтобы притянуть в него положительную энергию.
Что запрещено делать 16 февраля
В ночь на 18 февраля народ на Руси старался не засыпать, чтобы не прокараулить нечисть, охотящуюся за душами отдыхающих от дневных дел людей. Но, если сон все-таки одолевал, следовало запомнить ночные видения, потому что в течение 20 суток они обязательно должны были обратиться в реальность. При этом считалось, что дневной сон 18 февраля должен был исполниться только через год.
Также женщинам советовали весь день не глядеть в окно, чтобы не столкнуться взглядом с нечистью и навек не распрощаться с красотой. Мужчинам же запрещалось покидать дом во избежание беды. И всем не рекомендовалось оставлять без внимания нищих с протянутой рукой, чтобы вскоре не занять их место.
Одиноким людям, желающим встретить партнера, нельзя было состригать волосы. В противном случае можно было провести в уединении еще и следующий год.